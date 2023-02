Sonhar com cobras: o que significa e como interpretar

Alguns sonhos contendo animais, números ou outros elementos podem ter sentidos e interpretações além do óbvio. Veja o que sonhar com cobras pode significar

Superstições sobre sonhos não são novidade. No entanto, sonhar com elementos que fogem do cotidiano pode ter significados que se relacionem com o presente, passado ou futuro.

A cobra, por ser um animal rastejante e peçonhento, pode parecer que traz simbolismos negativos, como traição, enganos ou dissimulações. Mas, como todo animal, as cobras também tem seu papel no funcionamento da natureza, e nem todos os seus significados atribuídos são negativos.

Saiba mais sobre o significado dos sonhos e o que quer dizer quando se tem um sonho com cobras a seguir.

Qual o significado de sonhar com cobras?

Cobras também podem aparecer de forma positiva, como nos símbolos de profissões da área da saúde: a medicina, por exemplo, tem como ícone o bastão de Asclépio, que era um exímio médico e curandeiro da mitologia grega.

Outras profissões da mesma área, como a fisioterapia, a nutrição e a odontologia também utilizam serpentes em seus ícones para simbolizar a cura, a regeneração e a renovação.

As reações emocionais que alguns têm ao entrar em contato com os animais, porém, podem também indicar tendências, como a superação do medo, da angústia e da ansiedade. A aversão a cobras, ou ofidiofobia, e a presença destas em um sonho, pode simbolizar o encontro com desafios, a conquista de medos e a coragem.

Assim, a cobra também pode simbolizar processos de remediação e transformação. Afinal, a mesma peçonha da cobra que envenena também é a matéria-prima para o antídoto que traz a cura.

Mas, como um animal que troca de pele, o sentido de renovação e transformação é o que domina na simbologia dos sonhos que envolvem os animais rastejantes. Fechamento e início de ciclos, grandes mudanças, substituições que impactam a vida; esses são alguns dos significados possíveis para sonhos com cobras.

Sonhar com cobras: o que isso quer dizer ?

A cobra é um animal impulsivo, que está em constante estado de vigilância. Se se sentir ameaçada, não hesita em dar o bote, ao invés de assumir uma posição defensiva. Quando aparecer em um sonho, a cobra pode simbolizar a impulsividade, a precipitação.

Uma das formas de entender o porquê do sonho e o que significa uma cobra ter aparecido nele é analisando o que que sonhamos: qual tipo de cobra era? Estava em posição de ataque ou sendo somente observada? Estava dormindo ou acordada? Se encontrava em seu habitat nativo ou deslocada, fora de lugar?

Entendendo as subjetividades do sonho, como ele foi construído, é possível entender se ver uma cobra em um sonho é algo positivo ou negativo. Transformação ou impulsividade? Mudança ou continuidade? Veneno ou antídoto?

Assim como a maioria dos sonhos envolvendo animais, números e outros símbolos, a interpretação não é simples. Vale também pensar se o que apareceu nos sonhos não tem relação com conteúdos consumidos ao longo do dia, como livros, filmes ou séries; às vezes, sonhos são só isso, sonhos!

