Significado dos sonhos: sonhar com água, cachorros, morte

Os sonhos podem ter muitos sentidos e significados, e a interpretação de cada sonho depende muito da pessoa e da realidade de quem os interpreta. Alguns fatores dos sonhos, como números, lugares ou até mesmo memórias podem carregar diversos simbolismos.

Alguns dos sonhos mais procurados, para entender seus significados, são sonhar com números, com água com animais ou cachorros e, o mais "temido", que é sonhar com a morte. Veja mais sobre o significado de alguns sonhos a seguir.

Significado dos sonhos: o que significa sonhar com água?

Um dos simbolismos dos sonhos mais ligado às emoções é sonhar com água. Como o elemento pode assumir diversos estados da matéria (sólido, líquido, gasoso) e formas físicas (lagos, mares, rios, lagoas, cachoeiras), cada tipo de sonho com a água pode ser interpretado de uma forma diferente.

A água é essencial para a vida na Terra; sem ela, nenhum de nós estaria aqui. Ela se move, se ajusta ao espaço que lhe é dado, nutre, faz florescer, alimenta e dá a vida. Mas a água pode queimar, violentar, e até matar. Como os dois lados de uma mesma moeda, a água pode significar várias coisas.

Um sonho com a água pode mostrar que a pessoa passa por momentos de grande emoção, ou de grande necessidade de se adaptar ao ambiente. Pode simbolizar processos de nascimento ou de partida, de criação e de destruição.

A intepretação de um sonho com a água vai depender da forma que o elemento tomou no sonho. Era um tsunami ou um lago tranquilo? Uma água limpa ou suja? Uma pequena lagoa ou um oceano? A partir da identificação de como a água aparece no sonho, é possível entender seu significado.

Significado dos sonhos: o que significa sonhar com cachorros?

Os cachorros são conhecidos como os melhores amigos do homem, em reconhecimento às suas qualidades de lealdade, confiança, companheirismo e proteção. O cachorro é um animal que acompanha o dono nos momentos bons e ruins, independentemente da situação.

Sonhar com um cachorro pode indicar que a pessoa está passando por um momento no qual ela, ou alguém próximo, tem as mesmas qualidades. Momentos difíceis, atribulados, nos quais é necessário acompanhar e cuidar do outro são algumas possibilidades.

Mas, da mesma forma que a água, sonhar com um cachorro envolve diversos outros fatores. É um cachorro que parece familiar, como um bichinho que já fez parte da família, ou um animal estranho, nunca visto? Qual é o temperamento do cão: calmo e dócil, ou agitado e agressivo?

Sonhar com cachorros mordendo pode indicar a necessidade de mais cautela e cuidado nas relações diárias; já sonhar com um cão calmo, obediente, pode simbolizar harmonia e paz interior. Um cachorro bravo, portanto, pode trazer à tona ansiedades, medos e riscos.

Significado dos sonhos: o que significa sonhar com a morte?

Um dos sonhos que causa mais medo e ansiedade é sonhar com a morte. Temida, a morte no imaginário coletivo remete a assuntos sombrios, acontecimentos indesejados e fins trágicos; por isso, sonhar com ela pode assustar e dar a impressão errada a alguém.

Na verdade, sonhos relacionados à morte, seja de si mesmo ou de outro alguém, podem ter significados mais relacionados à transformação do que com o falecimento em si. Muitas vezes, a morte traz o simbolismo do renascimento, de algo que morre para nascer de novo, renovado.

Sonhar com a morte pode indicar que a pessoa está passando por momentos intensos e desafiadores, e que algo mudará brusca e profundamente em sua vida. Também pode ser a manifestação de emoções pesadas e negativas, como a ansiedade, a raiva, o ressentimento ou a inveja.

Ter sonhos no qual a própria morte acontece é um sinal de mudança inadiável, algo que mudará sua vida para sempre. Já sonhar com a morte de outra pessoa pode depender das relações pessoais com tal pessoa: ela é próxima ou só conhecida? existem laços turbulentos ou uma relação pacífica? De que forma a morte desta pessoa afetaria a vida pessoal de quem teve o sonho?

A morte é, talvez, a parte da vida mais envolta em misticismo, mistério e até mesmo medo. O tabu cultural e religioso faz com que poucas pessoas se sintam confortáveis discutindo e pensando sobre a morte. Para interpretar corretamente um sonho com a morte, é necessário analisar claramente os símbolos e significados apresentados no sonho.

Significado dos sonhos: o que quer dizer sonhar que está caindo?

Algo que comumente acontece na hora de cair no sono é aquele pequeno choque, quando se está prestes a cair no sono e se acorda bruscamente, contraindo os músculos. O susto que dá a impressão de queda ou descida rápida é resultado do aprofundamento do sono, e até mesmo do stress acumulado no corpo.

Mas sonhar que alguém está em queda livre pode ter outros significados. A queda pode ser imaginada em diversas situações, e portanto, sonhos que envolvem quedas podem ser interpretados de inúmeras formas.

Cair de uma escada, por exemplo, pode simbolizar problemas no ambiente de trabalho ou que alguém com quem trabalha está para lhe "passar a perna". Cair de um lugar alto pode significar a perda de rumo na vida, a confusão, a indecisão sobre que caminho seguir. Já a queda livre pode remeter a sentimentos de desamparo, falta de cuidado e solidão na vida pessoal.

Sonhos com quedas geralmente envolvem situações perigosas e que representam riscos à vida de alguém. Por isso, ao sonhar que está caindo de ou em algum lugar, é importante refletir sobre quais situações da vida podem estar colocando a pessoa em perigo ou sujeitando-a a tomar riscos desnecessários.

