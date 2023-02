Orações noturnas: confira como encerrar o dia com tranqulidade

Além de mexer com a espiritualidade, existem orações para as mais diversas causas; confira quais são as orações para encerrar o dia

Para muitos devotos, a fé e o poder de uma oração é a melhor forma de começar o dia bem, agradecer pelas bênçãos e pedir proteção para o novo que se inicia.

Mas também existe uma rotina de orações para quem gosta de encerrar o dia com tranquilidade e gratidão.

Além de mexer com a espiritualidade, existem orações para as mais diversas causas. E pensando nisso O POVO separou uma lista de orações noturnas para aqueles que desejam encerrar suas atividades cotidianas conectados com a fé, confira:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Oração matinal: CONFIRA como começar o dia bem

Orações noturnas: veja lista



Estas são algumas das principais orações noturnas católicas, veja:

Oração por Proteção

"Pai de toda misericórdia, abençoa a minha vida.

Livra-me dos inimigos que querem me fazer mal.

Envia os teus anjos para me protegerem de toda ameaça maligna, toda a violência, angústia e desastre.

Protege a minha alma, a minha família, os meus relacionamentos e todos os meus irmãos em Cristo.

Afasta do meu caminho o inimigo acusador que deseja matar, roubar e destruir-nos a todo custo.

Guarda-me diariamente na tua presença, Senhor Deus, como a menina dos teus olhos.

Que o teu grande poder me ampare e te sustente nesta hora e sempre.

Grato sou, pela tua bondade e misericórdia.

Oro em nome de Jesus.

Amém!"

Oração da noite para ter serenidade

(Iniciada por um Pai-Nosso e uma Ave Maria)

"Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer.

O meu amor eu Te ofereço.

Te agradeço, meu Deus, por tudo o que Tu, meu Senhor, me deste.

Guarda-me a mim, ao meu irmão, ao meu pai e à minha mãe.

Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás. Amém.

Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo.

Assim seja!”

Oração da noite para família

“Senhor Jesus Cristo, fazei entrar nesta casa: a caridade sem fim, a alegria serena, a caridade benfazeja, a saúde duradoura.

Retirem-se os anjos maus e venham os Anjos Portadores da Paz. Desapareça desta casa toda a discórdia.

Manifestai em nós o poder do vosso Santo Nome e abençoai esta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Senhor, Jesus, que em vosso lar jamais conhecestes qualquer tipo de desunião, nós vos pedimos pela unidade em nossos lares e famílias. Fazei-nos promotores da reconciliação e embaixadores da paz junto aos nossos!

Protegei nossas famílias do ciúme e da inveja, da mentira e da discórdia, da acusação e do desentendimento. Socorrei nossa família, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, libertando-a das brigas e traições. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Amém.”

Oração contra pesadelos e sonhos ruins

"Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço: conceda-me bons sonhos, por favor!

Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela bondade, oh Pai!

Eu lanço aos pés da cruz toda ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno.

Que seja destruído tudo o que queria roubar a minha paz.

Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora.

Fica comigo nesta noite e sempre, Eterno Deus.

Oh Senhor criador do universo, Tu não dormes!

Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração.

Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus!"

Oração pelos amigos

"Senhor Deus, obrigado pelas nossas amizades.

Ensina-me a cuidar e lembrar dos amigos nas suas necessidades.

Ajuda-nos,

para que possamos ajudar uns aos outros.

Fortalece-nos,

para que possamos nos fortalecer uns aos outros.

Encoraja-nos,

para que possamos encorajar uns aos outros.

Sustenta-nos para que possamos nos sustentar uns aos outros.

Ama-nós,

por isso podemos amar uns aos outros.

Que o teu amor, nos inspire a ser melhores amigos, mais leais, mais compreensivos, mais perdoadores.

Abençoa e guarda todos os meus amigos, agora e sempre.

Amém!"

Tags