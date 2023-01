Dificuldade para dormir, um sintoma comum da covid-19

Estudos mostram que pacientes com covid apresentam frequentemente insônia e outros problemas de sono, além de sintomas mais conhecidos como dificuldade para respirar e confusão mental.Tosse com tanta força que é difícil respirar. Tremendo com calafrios ou suando com febre. Preocupar-se com quem você pode ter espirrado nos últimos três dias. Não faltam razões pelas quais as pessoas com covid-19 podem ter problemas para dormir. Mas, de acordo com diversos estudos, os problemas de sono em pacientes com infecções por coronavírus também podem persistir após o término da fase aguda da doença. Várias equipes de pesquisa de todo o mundo analisaram como as pessoas que tiveram codiv-19 ou que sofrem de sono prolongado devido a doença e descobriram que muitos relataram os chamados "distúrbios do sono". O termo refere-se a problemas com a deriva para a terra dos sonhos ou com o sono durante a noite. O mais conhecido desses problemas é a insônia. Aqueles que sofrem com isso demoram muito para adormecer, levantam-se várias vezes durante a noite ou acordam cedo pela manhã. Problemas de sono durante e após a infecção por coronavírus Estudos mostram que problemas de sono após o covid existem em nível populacional. Uma meta-análise de 250 estudos envolvendo mais de 493 mil participantes de 49 países descobriu que 52% das pessoas com covid-19 sofrem de distúrbios do sono durante o período de maiores sintomas da infecção. Novamente, não é surpreendente - mas ainda é uma informação relevante para uma paciente com covid que fica acordada à noite, frustrada porque o sono não chega quando ela mais precisa de descanso. Como qualquer pessoa que pesquisou seus sintomas de covid-19 sabe, "você não está sozinho" às vezes é um conforto, embora não ajude a aliviar os sintomas. Mas não são só os que estão na fase aguda da doença que sofrem. Em um estudo observacional de 2022, pesquisadores dos EUA vestiram 710 participantes do estudo com dispositivos de saúde que registravam suas frequências respiratória e cardíaca, saturação de oxigênio e variabilidade cardíaca, entre outros fatores. Usando essas variáveis, eles descobriram que os 122 pacientes com covi-19 não apenas dormiram menos em uma noite em comparação com os 588 participantes do grupo de controle que não tiveram covid-19, mas que a qualidade do sono também era menor. Em outro estudo, publicado na revista eClinicalMedicine, os pesquisadores enviaram questionários online e entrevistaram 3.762 participantes de 56 países que sofreram de covid-19 entre junho e novembro de 2020. Quase 80% dos participantes relataram distúrbios do sono e o mais frequente deles é justamente a insônia. Fatores fisiológicos, psicológicos ou ambientais (ou uma combinação deles) são responsáveis pela falta de sono. A pior qualidade do sono, no entanto, varia de paciente para paciente. Por que a falta de sono importa? Uma noite com menos sono não é apenas uma experiência desagradável que dificulta a concentração ou mesmo o funcionamento humano no dia seguinte. Nossos corpos também usam o tempo que passamos na terra dos sonhos para se regenerar – e fortalecer a capacidade de nosso sistema imunológico de combater infecções. O sono facilita a redistribuição das células T para os gânglios linfáticos do corpo. As células T são os glóbulos brancos que desempenham um papel central na resposta imune, liberando anticorpos que matam partículas virais. Além disso, a preservação das memórias-chave e o processamento de novas informações, bem como a eliminação do excesso de informações, ocorrem enquanto dormimos. Dormir depois de estudar, por exemplo, pode transformar informações em memória que ficam armazenadas em nosso cérebro. E o sono prepara nosso cérebro para aprender novas informações no dia seguinte, de acordo com a independente Sleep Foundation, administrada por pesquisadores e médicos americanos. Autor: Carla Bleiker