Bubble Tea: o que é a bebida homenageada pelo Google

Os usuários que realizaram buscas no Google neste domingo, 29, provavelmente se depararam com um desenho de um cachorro preparando uma bebida. A animação é do jogo interativo Doodle, que fez uma homenagem à popular bebida Bubble Tea.

O Bubble Tea - também conhecido como chá de bolhas ou chá perolado - é uma bebida taiwanesa à base de chá. A bebida foi criada no país, marcado pela notória cultura do chá, nos anos 1980.

Apesar de ter sido criado na Ásia há mais de quarenta anos, a bebida ultrapassou fronteiras com a imigração taiwanesa e ganhou popularidade recentemente em alguns países da Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. O produto também pode ser encontrado em diversos estabelecimentos no Brasil.

Bubble Tea: como é feita a bebida?

Originalmente, o Bubble Tea é feito com leite, chá preto e bolinhas de tapioca fervidas que “explodem” na boca, chamadas de pobá. As bolas ficam no fundo da bebida e são consideradas o ponto principal do chá. Porém, as combinações são inúmeras e ingredientes variados podem ser utilizados.

A base pode ser de chá preto, chá verde ou chá de hibisco e sucos de frutas, xaropes e iogurte, por exemplo, podem ser adicionados à bebida.

Bubble Tea em alta no Google: emoji e jogo interativo

O sucesso do Bubble Tea foi tanto que, em 29 de janeiro de 2020, um emoji para a bebida foi criado. Além de ressaltar a popularidade da bebida, a homenagem do Google comemora o terceiro ano do lançamento do ícone.

No jogo interativo, o usuário deve preparar os chás, com a ajuda de um cão-de-Taiwan (raça de cachorros caçadores da Ásia), e entregá-los aos clientes.

