Nave Orion retorna à Terra após missão lunar (Nasa)

A cápsula espacial Orion da Nasa caiu com segurança no Pacífico neste domingo (11), concluindo a missão Artemis 1, que, em pouco mais de 25 dias, circulou a Lua com o objetivo de levar os humanos de volta à superfície do satélite da Terra.

A cápsula, que não tinha um astronauta a bordo para esse voo de teste, reentrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 40.000 km/h e foi desacelerada em sua descida por uma série de paraquedas, segundo imagens da Nasa.

A nave deve ser resgatada e transferida para um navio da Marinha dos Estados Unidos em frente à ilha mexicana de Guadalupe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

la/led/dg/ad/ap/lb

Tags