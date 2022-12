Cearense de 12 anos é convidado da Nasa em olimpíada internacional

O adolescente Alexandre Monte, 12 anos, vai representar o Ceará na etapa global da Olimpíada Copernicus, sediada em Houston, estado do Texas, nos Estados Unidos.

Os participantes conhecerão as instalações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa). “Se eu conseguir, quero muito ganhar a medalha de ouro e representar o Brasil”, completa o garoto.

Alexandre foi diagnosticado com altas habilidades ou superdotação, termo utilizado para definir indivíduos com aptidões acima da média em determinadas áreas do conhecimento, e aos 3 anos de idade já conseguia ler.

“Eu queria comprar revistinha em quadrinhos, essas coisas. Ele queria Atlas”, adiciona a mãe do adolescente, Ana Cláudia.

A estreia de Alexandre na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) aconteceu no primeiro ano do fundamental e lhe rendeu uma medalha de bronze em 2016. Em seguida, recebeu o primeiro lugar em 2019, 2020 e 2021.

Além disso, o jovem é tenor mirim e se apresentou na reabertura do Planetário Rubens de Azevedo, sendo nomeado embaixador do espaço no dia 15 de dezembro (15/12).

Alexandre Monte participa da Olimpíada Copernicus

A Olimpíada Copernicus de Física e Astronomia será realizada em janeiro de 2023 na Rice University, em Houston, Texas.

Alexandre e sua família buscam levantar recursos para a participação do garoto na competição. “Nós não temos condições de bancar a viagem, nem a estadia dele”, diz o pai do garoto, também chamado Alexandre Ribeiro.

O adolescente compartilha as suas experiências e conquistas em seu perfil no Instagram (@alexandremontemr).

Medalhas conquistadas por Alexandre Monte

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) foi a primeira, mas não a única participação de Alexandre, premiado em diferentes competições.

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA)

3º lugar: 2016

1º lugar: 2019, 2020, 2021, 2022

Olimpíada de Matemática Canguru

2º lugar: 2019

1º lugar: 2021, 2022

Olimpíada Nacional de Ciências (ONC)

1º lugar: 2021, 2022

Olimpíada Brasileira de Química Júnior (OBQJR)

2º lugar: 2022

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

3º lugar: 2021

Olimpíada Brasileira de Informática (OBI)

2º lugar: 2020

1º lugar: 2022

Olimpíada Itabirana de Matemática

Menção Honrosa 2022

Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL)

2º lugar: 2021, 2022

Olimpíada do Bicentenário da Independência

1º lugar: 2022

Olimpíada de Matemática do Medalhei

1º lugar: 2022



