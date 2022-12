Réveillon em Marte: Planeta já completou o seu Ano Novo; entenda

A virada de ano chegou antecipada em Marte na segunda-feira, 26, quando o planeta comemorou o seu Ano Novo. “Nós não estamos celebrando adiantado acidentalmente”, escreveu o perfil oficial da Nasa Mars no Twitter.

Devido à sua distância do Sol, Marte leva cerca de duas vezes mais tempo do que a Terra para orbitar a estrela central e completar um ano, segundo informações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa).

A contagem de anos para o Planeta Vermelho começou em 1955, com base no equinócio de primavera do hemisfério norte. Em 2022, Marte completa o Ano 37, equivalente a 687 dias terrestres.

“A numeração dos anos de Marte ajuda os cientistas no acompanhamento de observações de longo prazo, como dados meteorológicos coletados por espaçonaves da Nasa ao longo de décadas”, destacou o perfil Nasa Mars.

Happy New Year! And no, we’re not accidentally celebrating early: Dec. 26 is Mars New Year!



