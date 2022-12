Shih-tzu brasileira vence competição internacional e é eleita "Melhor Cão do Mundo"

A campeã do World Dog Show 2022 é brasileira. O evento que aconteceu entre 8 e 11 de dezembro teve como vencedora da categoria “Best In Show 2022” (Melhor Cão do Mundo) a BR Pepper’s Shade of Joy, cadela da raça Shih-Tzu.

Iniciado em 1971, essa é a terceira vez que o evento acontece em solo brasileiro. Em 1972 e 2004, a cidade de Rio de Janeiro foi sede da competição. Dessa vez, o World Dog Show aconteceu em São Paulo, no Expo Center Norte

Com apenas 19 meses, Joy foi eleita a melhor entre os mais de 4 mil cães competidores de diversos países, além de ganhar na categoria “Melhor Cão Jovem do Mundo”. Seu tutor, Charly Andrade publicou em seu Instagram uma mensagem comemorando a vitória de Joy. “Um sonho que virou realidade!”, escreveu.

O segundo lugar da categoria ficou com um cão da raça Jack Russel Terrier e a medalha de bronze com um Akita Americano. Cães da raça Cocker Spaniel Americano e Fila Brasileiro fecharam o top 5.







Apesar de ter ficado em 5º no “Melhor Cão do Mundo”, o Fila Brasileiro foi eleito o “Melhor Cão Brasileiro”.







Agora os competidores vão esperar até agosto de 2023, quando irá ocorrer o World Dog Show 2023, em Genebra, na Suiça, entre os dias 24 e 27 de agosto.

A próxima parada da “Copa do Mundo dos Cães” é em Genebra, na Suíça. O evento acontecerá entre 24 e 27 de agosto. Todos os resultados estão disponíveis no site oficial do World Dog Show Brasil 2022 .

