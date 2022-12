Cor de 2023: saiba como usar a Viva Magenta

Além das cores da virada, 2023 chega com a tendência da cor Viva Magenta!, prevista pela Pantone; veja as combinações do ano com especialista

Intitulada “Viva Magenta!”, a Pantone divulgou a sua cor para 2023. No site oficial da empresa, a diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, destacou que a coloração foi inspirada “no vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo”.

A cochonilha é um inseto originário do México e seu corante de tom avermelhado é utilizado na fabricação de alguns produtos alimentícios e cosméticos, atingindo a cor carmim.

A escolha da cor do ano é embasada na busca de influências que vão desde produções cinematográficas até exposições de arte, segundo a entrevista da vice-presidente do Pantone Color Institute, Laurie Pressman, para a empresa de cores.

Cor para 2023: Origem do Viva Magenta

A tendência da Pantone oferece “uma cor não convencional, para um momento não convencional”, descreve a consultora de estilo Elaine Quinderé.

Os tons aproximados ao Viva Magenta já apareceram em 2022 no desfile de moda da grife Valentino, quando o rosa dominou o mapa. Em parceria com a Pantone, um novo tom de rosa exclusivo, chamado Valentino Pink PP, foi criado.

“A escolha do Viva Magenta vai muito além da roupa em si, a Pantone está muito dentro da ideia da tecnologia, do design”. O destaque de Elaine considera os esforços da empresa de cores na criação de um “Magentaverso”, uma exposição multissensorial com salas imersivas em parceria com a Artechhouse.

O visual da modelo Gigi Hadid em participação no Met Gala 2022 também reflete tons próximos ao Viva Magenta. No evento, Gigi posou vestida de Versace.

Cor para 2023: Combinações do Viva Magenta

“Acho que isso segue muito mais uma questão de identidade pessoal do que de tendência de moda”, começa Elaine Quinderé sobre as combinações apropriadas para a nova cor do ano.

A presença de tons em roxo, vermelho, vinho ou rosa ao lado do Viva Magenta causam menos contraste, mas os arranjos nas cores azul e laranja também são uma opção “mais ousada”, trazendo a ideia de criatividade para quem estiver usando.

Os acessórios são outra escolha válida para a cor do ano, a partir de seus itens mais “básicos”, como anel, cordão, pulseira, relógio e brincos. “Mas a gente também pode pensar que essa cor pode vir em um batom, uma sombra, um rímel colorido”, complementa a consultora.

O Viva Magenta consegue marcar presença na cor do cabelo, no cinto ou uma combinação do tom no lenço, por exemplo. Aos leitores que pretendem visitar um local frio, a combinação se apresenta em casacos, na meia-calça colorida ou nas botas, de acordo com a preferência pessoal.

Cores para 2023: Digital Lavender

Outra empresa que apostou na sua cor principal para 2023 foi a WGSN, em parceria com a Coloro, apresentando a Digital Lavender. Em sua página, o tom de lavanda “evoca calma e serenidade” e pode convergir “através dos mundos físico e virtual”.

A combinação pessoal favorita da consultora Elaine Quinderé inclui o lilás com o preto. “Lilás tem muito essa ideia de ser uma cor delicada, muito poética, não é um rosa, mas é uma cor que traz certa tranquilidade. E com o preto, com o azul-marinho, tons terrosos, traz uma sobriedade para essa combinação”, explica a consultora.



