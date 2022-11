Criança dorme em apresentação de balé em SP: "Acorda, Cecília"

A criança teria ficado nervosa e não dormiu antes de se apresentar, conforme os pais. Ela acabou cochilando sem querer no meio do show

Uma garotinha de 4 anos viralizou por cochilar bem no meio de uma apresentação de balé. A pequena Cecília Viana se apresentou no último domingo, 20, no Centro de Eventos de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo. "Acorda, Cecília, deixa para dormir em casa", disse a mãe da menina, em vídeo publicado nas redes sociais que já conta com mais de 6 milhões de visualizações.

Confira o momento:

No vídeo, é possível ver Cecília junto de outras meninas deitadas em um palco. A apresentação começa ao som da música "Pra te fazer dormir", da cantora Isadora Canto. Quando as colegas levantam e iniciam a coreografia, a pequena Cecília continua no chão, porque realmente pegou no sono.

Os pais da menina chegam a questionar se aquilo fazia parte da apresentação e caem na gargalhada, junto com o restante da plateia, quando se dão conta da situação. "Cecília está com sono", diz o pai Adevaldo Viana, de 36 anos.

"Cecília, levanta, filha, alguém acorda minha filha, pelo amor de Deus", disse ainda Cristiane Oliveira, de 38 anos. Somente depois de quase 2 minutos de apresentação é que Cecília acorda. Assustada, a pequena logo corre para o fundo do palco, onde as outras meninas estavam reunidas, e acompanha a coreografia.

Em entrevista ao portal G1 São Paulo, o pai da criança explica que a filha estava muito ansiosa para a apresentação e, por conta disso, não conseguiu dormir. "Ela se preparou e ensaiava em casa, ela estava ansiosa, acordou muito cedo e ficava falando da apresentação, dizendo 'Vamos, mamãe e papai'. Como não tirou o soninho da tarde, acabou cansada", relata.

"Ficamos super surpresos, ela sabia a coreografia certinho. Então, no início, a gente achou que tinha mudado alguma coisa e que isso fazia parte do espetáculo", completou Adevaldo.

