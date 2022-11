Empresa cria pelúcia de 1,70m para dar "suporte emocional" aos solteiros

Uma empresa búlgara inovou o formato dos ursinhos de pelúcia ao criar um urso de 1,70 metro de altura com o corpo no formato que lembra a um homem. A justificativa é que o novo modelo sirva de “suporte emocional” para mulheres e homens solteiros. A pelúcia atende pelo nome de Loving Bear Puffy e pesa 3,2 quilos.

Na Europa, para adquirir o urso com corpo humano, o interessado deve pagar US$ 160 (aproximadamente R$ 861). De acordo com o site Daily Mail, a ideia de criar um urso de pelúcia com formato “humanizado” foi de Tonia Berdankova e sua filha, Ina Marholeva.

Tudo começou em 2021, quando Tonia precisou passar um tempo longe do seu marido. "Minha filha brincou: 'Quem você vai abraçar? Vai ter que inventar um substituto. Então essa ideia ficou na minha cabeça. Eu estava pensando sobre isso e como há muitas mulheres no mundo sozinhas por algum motivo e elas precisam de algum tipo de presença física", recordou a empresária

Loving Bear Puffy

No site oficial da empresa búlgara, o urso tem a premissa de trazer “conforto e paz”, além de servir como suporte emocional. “Puffy dá calor, abraços e paz. Ele reduz significativamente a sensação de solidão”, afirma o site.

A fabricante alega ainda que ”Puffy substitui a necessidade da presença física” e tem a vantagem de que "ele não ronca, não resmunga e não fica bravo".

O produto é adquirido sem roupas, o objetivo é que o cliente possa vestir o urso da forma que desejar e que possa ter em mente a pessoa que sente saudade. “Puffy está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos em que seus entes queridos estão longe de você, em uma viagem de negócios ou na estrada”, diz um trecho do anúncio

