Homem paga mais de 800 mil para realizar cirurgia e crescer 8 centímetros

Um britânico de 68 anos investiu o equivalente a 836 mil para realizar um procedimento médico e crescer 8 centímetros. Para ganhar um pouco mais de altura, o homem se submeteu a uma cirurgia chamada alongamento de fêmur, que na intervenção cirúrgica os ossos da perna do paciente precisam ser quebrados.

Segundo o canal inglês ITV, o procedimento foi realizado nos Estados Unidos e garantiu a Roy Conn, que antes tinha 1,67 metros, a estatura de 1,75. A cirurgia, além de ter alto custo, é dolorosa. O homem teve os dois fêmures quebrados e uma haste inserida dentro deles. Foram 90 minutos de cirurgia.

Ao ser questionado sobre a dor do procedimento ou do processo de recuperação, Roy afirmou que embora tenha sentido bastante dor, ele não ficou preocupado ou ansioso com isso. "Eu não me preocupei muito. De certa forma, tive a ideia e fui atrás", explicou.



Em entrevista ao programa This Morning, o idoso afirmou que se incomodava com a sua altura, mas que isso não chegava a ser um “complexo”.



Kevin Debiparshad, médico responsável pela cirurgia, destacou que os procedimentos estéticos em busca de aumento de estatura cresceram após a pandemia. Um dos principais fatores é que o paciente poderia passar a recuperação em casa, disse Debiparshad. "O paciente passa por um processo de 'alongamento', que leva mais ou menos um milímetro por dia. Leva cerca de 25 dias para crescer dois centímetros e meio", afirmou.



