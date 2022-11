Vídeo de suposto "fantasma" em hospital na Argentina viraliza

Na gravação o segurança do local conversa e recepciona uma paciente que havia morrido três horas antes

Um vídeo gravado em um hospital na madrugada do último sábado, 11, viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um segurança conversando e recepcionando um suposto fantasma que apareceu no Sanatório Finochietto, em Buenos Aires, na Argentina.

As câmeras de segurança registraram o momento em que a porta do hospital se abre e o segurança se levanta para conversar com alguém.

Assista ao vídeo:

Segundo o jornal Clarín, o guarda alegou ter visto uma senhora entrar pela porta. Ela pediu para ir ao quarto 915, no nono andar, para buscar algo que havia esquecido quando esteve internada no hospital. Ele escreveu os dados pessoais da mulher em um formulário, pegou uma cadeira de rodas e a deixou subir.

Depois de algum tempo o guarda se deu conta de que ela ainda não havia retornado e pediu para que outro funcionário fosse até o local checar se alguma coisa havia acontecido.

O guarda foi informado de que a senhora nunca chegou até o nono andar. Os dados pessoais que ela lhe passou coincidiam com o de outra paciente que morreu três horas antes naquele mesmo quarto.

As autoridades do sanatório disseram ao jornal argentino que não descartam nenhuma possibilidade.