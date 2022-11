Feijoada na privada? Veja o evento que causou polêmica nas redes

Um perfil gastronômico do Instagram, conhecido por divulgar locais turísticos em Minas Gerais, causou polêmica nesta semana após publicar um vídeo mostrando um homem servindo uma feijoada em um vaso sanitário.

Essa não é a primeira vez que Eduardo Carvalho, administrador do perfil “Como Bem BH", gera polêmica na internet. A publicação em que a feijoada é servida em uma privada faz parte da divulgação de um evento gastronômico promovido pelo perfil nas redes sociais.

Uma das maiores atrações do evento é o prato conhecido como "feijoada no vaso”, no qual a tradicional comida brasileira é servida dentro de um vaso sanitário. O recipiente nunca foi usado antes e passa por esterilização antes da comida ser servida nele.

"Vem aí a 5ª Edição da melhor feijoada no vaso do Brasil, previsão pra segunda quinzena de janeiro e esse post é pra você que ficou de fora das edições anteriores", escreveu ele na página do Instagram.

A postagem foi inicialmente publicada na última segunda-feira, 14, no entanto, alcançou pessoas que não conhecem o evento e que se surpreenderam com o modo inusitado de servir o prato.

Com quase mil comentários imediatamente após a publicação, o post gerou revolta nos seguidores que consideraram a apresentação “nojenta”.

“Que ridículo essa apresentação alimentar, alimento é sagrado”, comentou uma usuária. A polêmica, no entretanto, impulsionou a divulgação do evento gastronômico

Veja o post da feijoada no vaso sanitário e entenda a polêmica da comida na privada:

