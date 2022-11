Boi cai no terraço de prédio residencial em Minas Gerais

O caso ocorreu neste domingo, 13, e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Confira detalhes do caso:

Um incidente curioso surpreendeu os moradores de um condomínio em Timóteo, Minas Gerais. Um boi caiu do terrraço onde funcionava uma área de serviço do prédio na manhã do último domingo, 13.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal estava em uma área de pasto, em um terreno inclinado, que fica atrás de alguns prédios, quando caiu no telhado e ficou preso no terraço.

Para retira o boi do local, foi necessário que os militares fizessem uma rampa no terreno ao lado do imóvel e depois abriram um buraco na parede.

Apesar do susto, o animal não teve ferimentos graves e ninguém foi atingido.

