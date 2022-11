Empresa aérea sorteará R$ 790 mil em prêmios para quem escolher o assento do meio

Uma companhia aérea australiana criou uma loteria com prêmios que somam o montante de pouco mais de R$ 790 mil para incentivar passageiros a escolherem o assento do meio nos voos da empresa.

Decisão ocorreu após a marca fazer uma pesquisa e constatar que a maioria das pessoas evita comprar a cadeira. O levantamento mostrou que apenas 0,6% dos 7,5 mil passageiros disseram preferir viajar entre a janela e o corredor.



Até o dia 23 de abril de 2023, os maiores de 18 anos que optarem pelas cadeiras centrais nos voos da Virgin Australia devem concorrer a prêmios variados que, segundo a companhia aérea, totalizam 230 mil dólares australianos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O volume de prêmios representa um montante equivalente a R$ 790 mil. Apesar de chamativa, a loteria somente aceita participação de australianos.



“A Virgin Australian é uma companhia aérea que está a fazer as coisas de uma forma diferente e a divertir-se imenso com as inovações interessantes de forma a tornar cada parte da experiência de viagem ainda mais incrível“, disse Jayne Hrdlicka, a CEO do Virgin Australia Group, em um comunicado citado pela CNN.



Loteria soma até R$ 790 mil em prêmios para passageiros que escolherem o assento do meio

As premiações vão variar a cada semana, indo desde ingressos para partidas de futebol da Liga Australiana, até a utilização de helicópteros para visitas coletivas em pubs.

Os sorteios incluem ainda fins de semana com acomodação paga na cidade litorânea de Cairns, com direito a salto de bungee-jump.

Além disso, a estratégia de marketing incluiu um status de passageiro chamado “Platinum Velocity” com o prazo de um ano, em que o cliente que escolher o assento do meio recebe ainda pontos extras e itens temáticos nas viagens.

Após a divulgação nas redes sociais, muitas pessoas apelidaram a iniciativa como “um plano brilhante“, enquanto outros disseram que nem com a possibilidade de levar um prêmio para casa escolheriam viajar em um dos lugares do meio.



O prêmio da semana é divulgado semanalmente em publicações no site da Virgin Australian.

Confira notícias relacionadas:

Sobre o assunto Avião da Latam faz pouso de emergência sem um motor em Assunção

Bebê que venceu leucemia é aplaudido por passageiros em avião

Jovem morre ao ser atingido por hélice de avião alugado para jantar

Passageiro quebra poltronas de avião durante voo entre São Paulo e Recife

Pouso de avião descrito "mais baixo de todos os tempos" impressiona a web; veja o vídeo

Destroços de avião que caiu nos Alpes suíços em 1968 são encontrados

Tags