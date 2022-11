Mãe fantasia filha de 4 anos de lipoaspiração para Halloween e gera polêmica

A fantasia de Halloween de uma menina de 4 anos chamou atenção nas redes sociais e gerou a revolta de inúmeros internautas. Isso porque a criança aparece trajada como alguém que acabou de sair de uma cirurgia plástica.

O vídeo do momento, compartilhado no TikTok, começou a viralizar a última semanada de outubro. O registo mostra a menina utilizando uma cinta que simula as usadas após lipoesculturas, como por exemplo, plásticas nos seios e nas nádegas.

Além disso, a fantasia também vinha acompanhada de um gotejamento intravenoso falso, composto com PVC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Liliana Padilla, que compartilhou as imagens na rede social, relatou surpresa com a fantasia: "Você vê de tudo em Cartagena", escreveu ela na legenda da publicação. O vídeo do flagrante já totaliza mais de 40.7 milhões de visualizações e 1.5 milhões de curtidas.

Mãe de criança fantasiada de lipoaspiração recebe críticas na Internet após registro do caso viralizar



O caso, que aconteceu em Cartagena, na Colômbia, recebeu muitas críticas nas redes sociais. Algumas pessoas julgaram a mãe da criança por acharem que a fantasia não seria adequada para uma menina de quatro anos.

"Oh, meu Deus, o que há de errado com essas mães?", escreveu um internauta. "A fantasia é criativa, mas que mensagem passamos às crianças?", disse outro.

Confira o vídeo da criança fantasiada de lipoaspiração:

Veja notícias relacionadas

Sobre o assunto Cachorro de 1,80 m é adotado após ser rejeitado e devolvido três vezes devido a altura

Um tiranossauro rex será leiloado em Singapura, uma tendência "prejudicial"

RJ: Mulher vai a hospital com dor de gases e descobre estar em trabalho de parto

Tags