Menina produz vídeo para convencer pai a lhe dar um porquinho-da-índia

Na última semana, o advogado Glaydson Lima se deparou com um pedido bem inusitado feito pela filha de 13 anos. A adolescente produziu um vídeo para convencê-lo a lhe presentear com um porquinho-da-índia. Em publicação feita em seu perfil no Twitter, ele mostrou o vídeo, que viralizou e chegou a outras redes sociais, especialmente pela criatividade da garota na hora de preparar o "pedido".

Em entrevista ao O POVO, Glaydson conta que se surpreendeu com o vídeo feito pela filha. “Há muito tempo ela quer um animalzinho, mas como moramos num apartamento pequeno (com 5 pessoas) sempre falei que seria inviável. Então, ela foi no shopping, viu um porquinho-da-índia e fez um vídeo pra mim pedindo”, relata o advogado.

Sobre o assunto Cachorro "pega" carona em ônibus todos os dias para acompanhar tutor na escola

Casal celebra nascimento de quadrigêmeos após 10 anos de tentativa: "amor que transborda"

Lojas Americanas entrega leite condensado em vez de celular, relata cliente

Problema matemático que tirava sono de especialistas é resolvido por gênio em uma noite

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trabalhando na área do Direito Digital, Glaydson revela que tem a guarda dos filhos há 7 anos: a menina, autora do vídeo, e um rapaz de 18. Os nomes dos dois não foram incluídos na matéria a pedido de Glaydson.

Os demais integrantes da casa são a esposa e a enteada de Glaydson. Inclusive, no vídeo, a garota ressalta que a "Tia Isabela" - como a adolescente chama a madrasta -, que tem medo de roedores, não iria ficar assustada com a presença do porquinho-da-índia.

Depois de ter viralizado, internautas passaram a torcer para que o desejo da menina fosse realizado. Assista:

Minha filha pediu um porquinho da Índia. Disse que não daria e ela fez esse vídeo. Como a gente consegue parar essa geração? pic.twitter.com/uV3wAPRzJd — Glaydson (@glaydson) May 9, 2022

Entretanto, nem a torcida, nem a comoção foram suficientes. Ao O POVO, o advogado informou que ela não ganhou o desejado animalzinho.

No Twitter, Glaydson também explicou aos seguidores o desfecho da história. “Minha filha é uma diva (como dito) e tenho total confiança que ela cuidaria bem de qualquer animalzinho. Problema é que moramos 5 em um apartamento ótimo, mas pequeno”, começa.

“Por mais que não ocupe muito espaço, é muita gente pra pouco espaço. Custos também. Além disso, depois de 7 anos morando comigo ela pretende morar com a mãe no exterior daqui a pouco tempo e acho bem difícil ela conseguir levar o bichinho, até por questões sanitárias. Ser pai é isso. Tenho que dizer "não" às vezes, mesmo que tenham milhares de comentários cobrando o tio, moço, paizinho para entregar um bichinho pra ela”, finaliza Glaydson.

Embora sua filha não tenha conseguido o que queria, o advogado acredita que o vídeo, leve e divertido, serviu como uma forma de escape da cultura do ódio na internet e que fica feliz em ver que sua filha foi quem fez o vídeo.

“Por fim, só queria dizer o quanto esse vídeo me fez bem. Às vezes dá um desânimo de ver como transformaram a internet numa máquina de propagar ódio. De repente, aparece uma coisa fofinha dessas que é visualizada por milhões de pessoas”, desabafa Glaydson em seu perfil na rede sociall.

Tags