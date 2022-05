Problema matemático que tirava sono de especialistas é resolvido por gênio em uma noite

O chinês Wei Dongyi, de 30 anos, conhecido como “God Wei” e reconhecido gênio da matemática, conseguiu resolver em apenas uma noite um problema numérico que havia perturbado o sono de um time de seis pesquisadores com PhD durante quatro meses. Professor-assistente de matemática na Universidade de Pequim, com a descoberta, o homem ajudou a criar um complexo modelo matemático com precisão de 96% após o uso de suas equações.

Pela descoberta, os pesquisadores se ofereceram para remunerá-lo pela ajuda. Mesmo tendo solucionado o problema, o professor recusou qualquer pagamento, pois pensar ser errado aceitar algum valor diante de algo tão simples. No entanto, após muita insistência da equipe, ele aceitou ter seu cartão de transporte recarregado como compensação pela resolução das equações.

Chen Dayue, reitor da Escola de Ciências Matemáticas da Universidade de Pequim, departamento onde Wei trabalha, destacou a inteligência do professor, o qual já foi premiado com duas medalhas de ouro consecutivas na Olimpíada Internacional de Matemática ainda na época em que estava na escola. As informações são do Jornal O Estadão.

Para reportagem do site de notícia local Jiupai News, Dayue diz que o feito do colega de trabalho não é raro ou surpreendente, pelo contrário, é comum dentro da universidade que Wei resolva problemas que outros matemáticos tenham dificuldades, já que ele é “inteligente e super focado em problemas de matemática”.



