Marca lança coleção de tênis de aspecto sujo e velho custando até R$ 10 mil

A marca francesa Balenciaga lançou nesta segunda-feira, 9, uma nova coleção que consiste em modelos de tênis com aspecto velho, sujo e rasgado. Chamado de "Paris Sneaker", o lançamento da grife possui duas versões: mule, no valor de US$ 495 (cerca de R$ 2,6 mil), e o de cano alto, por US$ 1,8 (cerca de R$ 10 mil).

Os modelos foram desenhados por Demna Gvsalia e estão disponíveis em três cores para cano alto: vermelho, preto e branco. Já os mules, possuem a parte de trás recortada e o design lembra o tradicional Chuck Taylor, da Converse.

No site oficial da Balenciaga, os modelos são descritos com "algodão e borracha completamente destruídos" e "rasgos em todo o tecido" e, de acordo com o site "The Business of Fashion", o lançamento é bem limitado com apenas 100 pares disponíveis.

Tênis da Balenciaga com aspecto sujo e velho virou meme

O lançamento da grife francesa se tornou um dos assuntos mais comentados na internet, virando meme entre os internautas que fizeram relação da aparência do modelo com o preço sugerido. Confira abaixo:

Que legal a Globo fazendo parceria com a Balenciaga, lançaram um tênis baseado no LIXÃO DA MÃE LUCINDA https://t.co/9sHAPFLG0L — lucas freitas (@luquinha) May 9, 2022

a balenciaga vendendo tênis direto do lixão https://t.co/GgA9Pjt8DK — luscas (@luscas) May 9, 2022

os novos tênis da Balenciaga são a prova de que todo a galera que trabalha na marca acorda e pensa “como é que a gente vai testar os rico hoje?” pic.twitter.com/9bg49Ncpwv — Ms. Lemos

