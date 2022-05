Paulo André assina com agência de Alessandra Ambrósio e Sasha Meneghel

O atleta agora faz parte do time da WAY Model, uma das maiores agências de modelos do Brasil. A proposta é que o ex-BBB participe de grandes campanhas e desfiles

Após ser vice-campeão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), o atleta olímpico Paulo André, mais conhecido como P.A, assinou contrato com a WAY Model, uma das maiores agências de modelos do Brasil. A empresa é responsável por gerenciar as carreiras de Sasha Meneghel, Alessandra Ambrósio e Carol Trentini.

O jovem de 23 anos deve estrelar grandes campanhas e participar de desfiles ao redor do mundo, de acordo com o diretor da WAY, Anderson Baumgartner, em comunicado divulgado a imprensa. O profissional informa que ficou "impressionado com a beleza" do ex-BBB desde a entrada do paulista no reality show.

Sobre o assunto "Está fumando crack": Rafa Kalimann rebate críticas sobre sua aparência

Sabrina Sato ganha cinco vezes mais por trabalhos após voltar para Globo

Gabriela Pugliesi anuncia gravidez do primeiro filho

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Depois que o conheci mais no reality, só aumentou minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O P.A, para mim, pode ser um atleta, super modelo, e tudo que ele quiser. Nosso trabalho será fortalecer isso pro mercado nacional e internacional", conta.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags