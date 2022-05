Sabrina Sato ganha cinco vezes mais por trabalhos após voltar para Globo

Mostrando o poder e influência de ser contratada pelo Grupo Globo, Sabrina Sato quintuplicou o valor de seu cachê após retornar para o maior conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e da América Latina. Tendo iniciado sua carreira artística na emissora no início dos anos 2000, a apresentadora de 41 anos retornou ao grupo em 2022.

Além de seu trabalho na televisão, Sabrina lucra com campanhas publicitárias e merchandising nas redes sociais. Meses atrás, a apresentadora cobrava entre R$ 80 mil e R$ 100 mil em suas postagens. Agora, o valor já ultrapassa R$ 500 mil. Já nas campanhas nacionais, Sabrina cobrava até R$ 1,5 milhão. Mas hoje, é necessário desembolsar R$ 3 milhões pela participação da celebridade.

Não há informações sobre quanto Sabrina estaria ganhando como salário no Grupo Globo, mas é estimado que seja menos do que o valor recebido na Record TV, onde seu último trabalho foi como apresentadora da "Ilha Record". É especulado que Sabrina ganhava R$ 300 mil no grupo anterior. A justificativa para ganhar menos atualmente seria o fato de que a apresentadora trabalha apenas na TV paga.

Nascida em Penápolis, interior de São Paulo, Sabrina Sato ingressou na TV Globo como bailarina no "Domingão do Faustão" no ano 2000. Mas foi no Big Brother Brasil 3 que ela ganhou destaque nacional. Nos anos seguintes, fez carreira na televisão ao participar do programa "Pânico", até que em 2014 estreou o "Programa da Sabrina", que permaneceu no ar até 2019. Nos anos seguintes, passou a apresentar reality shows como "Made In Japão" e "Game dos Clones". Em 2022, anunciou sua saída da RecordTV após 8 anos na emissora e retornou ao Grupo Globo.

