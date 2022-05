Tubarão-tigre tenta engolir câmera 360º; veja imagens dentro da boca do animal

É possível ver em detalhes os dentes afiados, as brânquias e a garganta do animal

Imagens impressionantes capturadas acidentalmente por um cineasta suíço mostram o momento que um tubarão-tigre tenta engolir uma câmera, que mostra uma visão de 360º dentro da boca do animal. Nico Zinn estava nas Ilhas Maldivas filmando um documentário sobre tubarões. A gravação compartilhada no Instagram no dia 19 de abril já conta com mais de 231 mil visualizações.

A câmera à prova d'agua estava presa com um peso no mar, deixada na areia. No vídeo, um dos tubarões que estava no local tenta abocanhar o objeto. É possível ver em detalhes os dentes afiados, as brânquias e a garganta do animal. Ele tenta mastigar a câmera, mas desiste e vai embora.

O cineasta revelou o site estadunidense USA Today que se surpreendeu quando viu o vídeo. Nico Zinn disse que o instrumento de trabalho saiu apenas com "alguns arranhões".

“Eu sou apaixonado por tubarões há tempos, desde muito jovem. Como cineasta, realmente quero fazer a diferença na minha arte. Os tubarões estão desaparecendo rapidamente, o que é muito ruim para o oceano. Eu quero filmar tubarões para aumentar a conscientização, para mostrar ao mundo o que está acontecendo”, disse Nico Zinn em entrevista.

O tubarão-tigre vive cerca de 50 anos e está presente no litoral brasileiro, sendo mais comum encontrar adultos de 7,5 metros. O animal se alimenta de peixes, tartarugas e mamíferos marinhos.

