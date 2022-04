Fernando de Noronha: turista de Rondônia é mordido por tubarão

Jornal do Commercio

Animal mordeu o turista no começo da tarde desta quinta-feira. Homem estava na Praia Cacimba do Padre. Ele foi atendido no hospital da ilha e já recebeu alta

Um turista de 34 anos de Rondônia foi mordido por um tubarão, nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, no arquipélago de Fernando de Noronha. O incidente ocorreu no começo da tarde, na Praia da Cacimba do Padre.

Ele deu entrada no Hospital São Lucas, em Noronha, por volta das 15h. Segundo a assessoria de imprensa da ilha, o turista foi atendido pela equipe de plantão. Chegou consciente e orientado. Foi feito um raio-x, dada medicação e realizada sutura no local do ferimento. O rapaz já recebeu alta.

No final de janeiro deste ano, também em Noronha, uma menina de 8 anos foi mordida na perna direita por um tubarão na Praia do Sueste. Ela teve o membro amputado.

A administradora pernambucana Janine Azevedo, 28 anos, está neste feriado de Tiradentes visitando a ilha com o marido e a filha. Eles chegavam na praia no momento em que o rapaz estava sendo socorrido.

"Ele estava gemendo muito com dor. Vários homens o carregaram numa cadeira de praia até um carro para ser levado para o hospital. O comentário lá era de que ele teria sido mordido por uma raia e não por um tubarão", contou Janine.

