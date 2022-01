Vídeo: Tubarão é visto perto da faixa de areia em praias do Rio de Janeiro

Banhistas que estavam nas praias de Saquarema, na Região dos Lagos do estado do Rio de janeiro, nesta sexta-feira, 28, foram surpreendidos por um tubarão que foi visto nadando bem perto da faixa de areia. Registros feitos por quem estava no local mostram o animal próximo das pessoas.

Sobre o assunto Raríssimo polvo-véu é filmado por bióloga na Austrália; veja vídeo

Marinha abre inscrições de concurso para Escola Naval

Vídeo: turistas ficam presos em rocha após serem "cercados" por tubarão-branco na Austrália



Frequentadores avistaram o tubarão primeiro na praia do Boqueirão. Depois, ele foi para a Praia da Vila, por volta das 10h30min. Bombeiros da região isolaram o local onde o animal estava para evitar acidentes. As informações são do portal G1.

Veja o momento em que o tubarão aparece:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tubarão é visto perto da faixa de areia em praias do Rio de Janeiro :https://t.co/9CGKk8qM4D pic.twitter.com/dKW4hIodVO — O POVO (@opovo) January 28, 2022

A Prefeitura de Saquarema informou que não se sabe o motivo do animal ter aparecido tão próximo à beira da água e ainda não tem informações sobre a espécie do tubarão. Apesar do susto, não houve nenhum acidente com o animal.

A equipe local do Salvamar, da Marinha, informou que, por volta das 12h50min, o animal já havia ido embora.

Tags