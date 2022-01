Vídeo: turistas ficam presos em rocha após serem "cercados" por tubarão-branco na Austrália

Uma viagem para um ponto turístico na cidade de Esperance, na costa da Austrália, nesta quinta-feira, 20, virou um momento de tensão para dois banhistas que ficaram ilhados em uma rocha depois que um tubarão-branco começou a circular no local.

De acordo com a rede de TV australiana ABC News, um grupo de cinco pessoas decidiu nadar até uma rocha que fica em Twilight Beach, ponto turístico da cidade, conhecido como um lugar onde as pessoas costumam tomar banho e pular no oceano.

Mas o lazer teve seu momento de tensão após os cinco aventureiros avistarem um tubarão-branco pelas proximidades. Logo, o alarme indicando a presença do animal soou, alertando as pessoas a saírem da praia. Porém, dois deles que estavam na rocha ficaram presos no local e precisaram aguardar equipe de salvamento do Clube de Esperance Goldfields.

Um vídeo gravado por câmeras aéreas mostra os dois nadadores na rocha e ao redor deles, o tubarão nadando em círculos. Barry Graham, que mora na região e testemunhou o memento de tensão, disse à ABC News que avistou algumas pessoas que estavam na rocha voltarem para a costa nadando, quando acreditaram que o animal tinha ido embora. "Foi uma loucura", disse.

Não é a primeira vez que isso acontece. Desde 2017, três pessoas já foram atacadas e mortas por tubarões naquela região. Moradores cobram das autoridades medidas para evitar acidentes com o animal.

