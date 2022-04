Vênus e Júpiter em conjunção na madrugada deste fim de semana; como ver?

De acordo com o Observatório Nacional (ON), Vênus e Júpiter entram em conjunção a partir das 16 horas (horário de Brasília) e estarão a uma altura que não poderão ser vistos separados na madrugada deste sábado, 30 de abril (30/04), e domingo (01/05), a depender da localidade.

Depois da Lua, Vênus e Júpiter são os objetos pontuais mais brilhantes do sistema solar. Portanto, o fenômeno de conjunção entre esses planetas chamará a atenção no céu. O melhor momento para observar essa aproximação será antes do amanhecer.

“No Rio de Janeiro, às 4h30 da manhã, eles já estarão a uma altura de 18 graus e vão ficando cada vez mais altos em relação ao horizonte, até que a claridade do dia fará com que não possamos mais vê-los. É impossível não reconhecê-los!”, explicou a tecnologista sênior do Observatório Nacional, Dra. Josina Nascimento.

Vênus e Júpiter: o que é uma conjunção planetária

Uma conjunção astronômica é um evento entre dois corpos celestes na mesma linha, ou seja, quando um está perto do outro no céu. No entanto, os dois planetas só estarão em conjunção quando a ascensão reta deles for a mesma, além de ser preciso estarem no mesmo meridiano celeste.

"Quando se trata de vênus e júpiter, isso se torna mais especial por serem os dois planetas mais brilhantes no céu noturno depois da lua. Então serão dois pontos luminosos muito brilhantes que poderão ser vistos na direção leste", explica Romário Fernandes, professor de astronomia no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará e colunista de astronomia do O POVO.

