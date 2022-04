Ciência é Tudo aborda mudanças climáticas e projetos sobre inovação

Chamado de Green New Deal brasileiro, o projeto tem capacidade de diminuir as emissões anuais de gases de efeito estufa em território nacional pela metade. A transição para uma economia de baixo carbono inclui um plano com metas que contemplam a universalização do saneamento, a expansão do alcance do transporte público e o desmatamento zero.

Desde 2020, o Ciência é Tudo apresenta informações sobre a história da ciência, invenções do ser humano, curiosidades e reflexões sobre o impacto da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Também aborda as novidades sobre investimentos e políticas públicas para fomento científico. O programa é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e está em sua segunda temporada, com novos quadros e mais dinâmico.

O programa tem a missão de promover divulgação científica e ajudar o telespectador a entender a ciência por trás dos fenômenos cotidianos.

Na primeira temporada, o programa se adaptou às necessidades impostas pela pandemia de covid-19 e abordou diversos temas relacionados ao novo coronavírus, como as pesquisas para desenvolvimento de vacinas e equipamentos e a busca de tratamento adequado.

A ciência no cotidiano também inspirou episódios sobre biologia, física, química, matemática, engenharia, cinema e astronomia, entre outras áreas. Uma viagem ao Maranhão mostrou detalhes sobre o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), em operação desde 1989 para lançar foguetes.

