Sprites: entenda o fenômeno astronômico registrado pela primeira vez no Ceará

Na madrugada de quinta-feira, 21, um fenômeno astronômico foi observado pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) no céu de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. Os jatos de luz de grande dimensão, conhecidos como “Sprites” foram capturados pela instituição científica formada por astrônomos profissionais e amadores por volta das 4h28min e às 4h44min desta sexta-feira.

Ao O POVO, o astrônomo amador da Bramon, Lauriston Trindade, conta que os sprites se formam nos topos das nuvens de chuva intensa. Com grande acúmulo de cargas elétricas, eles são formados por imensos raios de energia elétrica.

“Os sprites duram menos de um segundo e algumas vezes nem podem ser percebidos pela visão humana por causa da rapidez. São raios gigantescos, podendo alcançar altitudes de mais de 90 km. Em termos de comparação, é só imaginarmos um raio tão extenso quanto a distância de Fortaleza a Canindé”, detalhou.

Histórico



Segundo o astrônomo, quando grandes massas de tempestades se formam, é muito frequente o surgimento de descargas elétricas, conhecidas como relâmpagos. “Acontece que, desde os tempos antigos, algumas pessoas relataram que viam raios partindo do topo das nuvens indo em direção ao espaço. Durante muito tempo, essas pessoas foram incentivadas a acreditar que tinham se enganado. Mas mesmo assim, surgiam novos relatos”, pontuou Lauriston.

Em 1989, uma equipe de TV se preparava para transmitir o lançamento de um foguete nos Estados Unidos e acabou flagrando um intenso raio surgindo no topo de uma nuvem de tempestade. Foi o primeiro registro conhecido do que se chamou Sprites. O nome foi dado por cientistas por ser associado a algo "fantasmagórico", já que quase ninguém o tinha visto ou registrado.

Registro inédito no Ceará



De acordo com informações da Bramon, o fenômeno já ocorreu muitas vezes sobre o Ceará. No entanto, não existiam registros incontestáveis até a quinta-feira, 21, quando foram capturados oficialmente pela primeira vez no Estado.

“Sempre que temos grandes tempestades elétricas, lá no topo, os Sprites estão ocorrendo. Mas só é possível avistá-los se a tempestade estiver distante do observador e tivermos visão limpa do topo das nuvens”, explicou.

Riscos

Para a população em geral, o fenômeno não apresenta risco. Porém, o astrônomo Lauriston Trindade afirma que, para a aviação, é necessário estar alerta às tempestades, desviando das nuvens carregadas e seguindo os procedimentos de voo seguro que já são exigidos aos pilotos.



