Procon notifica operadoras por descumprimento do uso do prefixo 0303 em ligações de telemarketing

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) notificou nesta terça-feira, 19, as operadoras de telefonia Claro, Oi, Tim e Vivo por descumprimento do uso obrigatório do prefixo 0303 para o serviço de telemarketing ativo, originadas de telefonia móvel. Em vigor há pouco mais de um mês, a regra prevista pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) serve para ajudar o consumidor a identificar as ligações cujo objetivo seja ofertar produtos ou serviços.

De acordo com o Procon Fortaleza, várias denúncias de consumidores têm chegado ao órgão de proteção. Para a diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, a prática é abusiva e incômoda para os consumidores. "Se já era uma situação vexatória e constrangedora receber dezenas de chamadas durante o dia e a noite com ofertas de telemarketing, agora, passa a ser ainda mais abusivo e grave este tipo de atividade por parte das operadoras", desabafou.

Eneylândia informou que o Procon está acompanhando estas situações e alerta para sanções possíveis que, dentre as quais, podem resultar em penalidade de multa de até R$ 15 milhões. A Diretora também orienta que os consumidores façam o "print" dessas chamadas, enviando para o Procon e órgãos de defesa do consumidor para a devida apuração.

As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. A partir de junho deste ano, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa.

Como denunciar



O Procon recebe denúncias pelo telefone 151, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, bem como de forma virtual, em qualquer dia e horário da semana, no portal da Prefeitura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br); e ainda pelo aplicativo Procon Fortaleza.

