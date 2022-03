Stephan, gato "celebridade" na internet, consegue fugir da Ucrânia

Animal morava na região de Kharkiv, cidade que sofreu ataque russo, e preocupou fãs após dias sem atualizações no perfil; Stepan e sua tutora Anna fugiram do país e estão refugiados na França

A guerra na Ucrânia tem levado muitas pessoas a fugir do país, e com elas, seus pets. Um gatinho famoso nas redes sociais entrou na lista de animais que conseguiram escapar junto com seus tutores dos horrores do conflito. Anna, a tutora Stepan, escreveu no Instagram o que eles viveram por lá nos últimos dias.

Certamente você já viu uma foto do gatinho Stepan, de 13 anos. Ele é um sucesso nas redes sociais com sua cara de debochado, e, muitas vezes, mal-humorado.

Anna é a responsável por cuidar das redes sociais do bichano. Nos últimos dias, seguidores do animal ficaram preocupados por não haver atualizações de Stepan na rede social.

O gato e sua tutora moravam na cidade de Kharkiv, que foi atacada por bombardeiros russos. Por causa disso, o lugar ficou sem energia elétrica, e Anna não conseguiu publicar nada.

Somente no dia 16 de março, Anna contou o que havia acontecido em uma postagem. Nela, o animal aparece em uma bolsa de viagens. Ela conta que eles conseguiram sair da Ucrânia e encontraram refúgio na França. No relato feito na legenda da foto, ela fala sobre o que aconteceu nos dias após o início da Guerra.

"Percebemos que a guerra havia chegado à nossa casa. No primeiro dia de bombardeios, as destruições foram mais graves. Os projéteis atingiram as casas vizinhas todos os dias, muitas delas queimaram diante de nossos olhos. Por algum milagre, nossa casa permaneceu segura exatamente por alguns dias", contou Anna.

