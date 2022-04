Vídeo: idoso é preso suspeito de arranhar carros de luxo usando bengala

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento que um homem utiliza uma bengala para arranhar veículos de luxo na região sul de Goiânia, em Goiás. O suspeito é um idoso de 76 anos que foi detido nesta quarta-feira, 6, pela 8° delegacia de Polícia da capital goiana.

Nas imagens, é possível ver um homem de azul caminhando na calçada. Quando passa perto de um Jeep Compass vermelho, ele utiliza a bengala para arranhar a lateral do veículo e segue normalmente após o crime.

Além do carro no vídeo, a polícia Civil informou que outros quatro veículos foram danificados pelo homem, que não teve a identidade revelada. As ocorrências aconteceram nos bairros Setor Maristas, Jardim Goiás e Setor Pedro Ludovico.

