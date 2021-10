Princesa Mako do Japão: entenda polêmica do casamento com Kei Komuro

O casamento da Princesa Mako com seu amor de universidade, Kei Komuro, foi oficializado e tem repercutido hoje, terça-feira, 26. Selado após anos de controvérsias, o matrimônio questiona alguns ideais conservadores do Japão

Na cultura japonesa, apenas homens da realeza podem se casar com pessoas da “plebe” e manter seu status na família imperial. O mesmo não acontece com as mulheres. É o caso da Princesa Mako, cujo casamento com seu amor de universidade, Kei Komuro, foi oficializado e tem repercutido hoje, terça-feira, 26 (26/10). O matrimônio foi selado após anos de controvérsias.

Além da questão relativa ao casamento com plebeus, o trono da realeza japonesa só pode ser ocupado por herdeiros masculinos. Por esses e outros motivos, o Japão é considerado uma nação patriarcal e conservadora. Seu imperador atual, Naruhito, é casado com Masako, uma ex-diplomata. O pai dele foi o primeiro da realeza a se casar com uma plebeia, Michiko.

A princesa Mako, paralelamente, é a primeira mulher da monarquia a preferir deixar de lado o Trono do Crisântemo (nome dado ao trono imperial do Japão). Ela ignorou a possibilidade de um casamento nas configurações da realeza e ainda recusou uma quantia dada às mulheres ao renunciarem o status real. O valor é de 152,5 milhões de ienes, equivalente a R$ 7,2 milhões.

Mako e Komuro ficaram meses separados

Mako e Komuro, hoje ambos com 30 anos, anunciaram seu noivado em 2017, chamando atenção do Japão e do mundo. O escrutínio logo chegou. Tabloides locais noticiaram que a mãe de Komuro não teria devolvido o dinheiro de um empréstimo feito com seu ex-noivo — e estabilidade financeira também é um ponto de ampla celebração da cultura japonesa. O casamento, previsto para 2018, foi então remarcado.

As notícias sobre a mãe de Komuro não foram o motivo do atraso no matrimônio, segundo informou a monarquia na época. O príncipe herdeiro Fumihito, filho de Naruhito, porém, disse ser importante que as questões financeiras fossem ajustadas antes disso. Conservadores do Japão acreditam que Komuro não é um marido digno para a sobrinha do imperador devido à sua origem humilde. A imprensa só reforçou isso.

Em 2018, Komuro se mudou para Nova York para estudar Direito, mantendo seu relacionamento com Mako online. Eles se reencontraram apenas neste mês de outubro. Nesse retorno, o noivo voltou aos holofotes da mídia devido ao seu novo penteado, um rabo de cavalo, visto como não convencional. Mais um motivo para a oposição conservadora ao casamento. O corte polêmico foi mudado antes do matrimônio.

O casamento da Princesa Mako com Kei Komuro se tornou um assunto tão presente na realidade do Japão que algumas pessoas saíram de casa hoje, terça, 26 para protestar contra (Foto: Kazuhiro NOGI / AFP)



Devido às polêmicas, Mako e Komuro são apelidados de “Meghan e Harry do Japão”

O casamento se tornou um assunto tão presente na realidade japonesa que algumas pessoas saíram de casa nesta terça para protestar contra. Enquanto isso, Mako e Komuro foram televisionados deixando os lares onde cresceram. Ela, de vestido em tom pastel, fez referência aos pais e deu um longo abraço na irmã, Kako. Ele, em terno escuro e gravata, apenas acenou para os jornalistas ao sair de casa, sem dizer nenhuma palavra.

Mako tem mestrado em artes, trabalhou em um museu de Tóquio e busca emprego no universo novaiorquino. Após Mako receber seu passaporte, os recém-casados devem se mudar para os EUA. Outro ponto que fez a imprensa internacional inevitavelmente compará-los a Meghan Markle e Príncipe Harry, do Reino Unido e apelidá-los de “Harry e Meghan do Japão”.

“Komuro é insubstituível”, diz Mako

Em entrevista a jornalistas em meio às cerimônias matrimoniais, Mako se desculpou pelos transtornos causados pela sua relação. “Lamento o transtorno causado e sou grata por aqueles (...) que continuaram a me apoiar. Para mim, Kei é insubstituível. Para nós, o casamento é uma escolha necessária para viver, para cuidar de nossos corações”, declarou a princesa à emissora japonesa NHK.

“Eu amo Mako. Só temos uma vida e quero que a passemos com quem amamos”, contou o noivo, conforme a agência de notícias AFP. “Estou muito triste que Mako esteja em péssimas condições, mental e fisicamente, por causa das falsas acusações”. Devido às controvérsias ligadas ao casamento, Mako desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. Ela desabafou que as polêmicas sobre o marido causaram “grande medo, estresse e tristeza”.



