Realeza britânica compartilha poema em homenagem ao príncipe Philip, morto há um ano

A família real britânica compartilhou um poema neste sábado (9) em homenagem ao príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, no primeiro aniversário de sua morte.

Os versos do poeta Simon Armitage foram postados nas redes sociais da família real um ano depois de o duque de Edimburgo morrer no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, aos 99 anos.

A monarca decidiu passar o dia reservadamente, depois de ter participado de uma missa em homenagem ao seu falecido marido na Abadia de Westminster no dia 29 de março, uma aparição que gerou expectativa após a sua ausência em vários atos devido aos seus problemas de saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A família real britânica publicou um vídeo em suas redes em que o próprio poeta lê o texto "The Patriarchs: An Elegy" ("Os Patriarcas: Uma Elegia"), acompanhado de fotos e imagens de diferentes momentos da vida do consorte, desde sua infância e seu tempo na Marinha britânica durante a Segunda Guerra Mundial até seu casamento com Elizabeth II em 1947.

O poema descreve a geração da guerra como "esposos do dever" e foi publicado pela primeira vez para o funeral de Philip em 17 de abril de 2021, cerimônia com a presença de apenas 30 membros do círculo familiar mais próximo, devido às restrições da pandemia. Na ocasião, a rainha sentou-se sozinha em um banco, vestida de luto.

A monarca, que completará 96 anos em 21 de abril, está no trono há 70 anos, um recorde, e enfrenta vários problemas de saúde e escândalos que afetam tanto o príncipe Charles, seu herdeiro, quanto seu filho mais novo, Andrew.

jit/an/mis/gf/mvv

Tags