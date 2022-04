Nasa inicia teste final com seu megafoguete lunar

A Nasa inicia nesta sexta-feira (1) um teste crucial de dois dias com seu foguete gigante Space Launch System (SLS), que inclui uma simulação de contagem regressiva, enquanto a agência se prepara para levar seres humanos para a Lua.

Conhecido como teste geral com circulação de combustível, é a última prova importante antes da missão Artemis-1 deste verão no hemisfério norte: um voo lunar não tripulado ao qual se seguirá outro tripulado, provavelmente não antes de 2026.

"Trata-se da última verificação do design antes do nosso lançamento", disse Tom Whitmeyer, alto funcionário da Nasa.

Os dados coletados no teste serão usados para marcar uma data para a Artemis-1: a Nasa tinha dito que a primeira janela de lançamento poderia ser em maio, mas agora é mais provável que seja mais tarde.

O foguete, de 98 metros de altura, projetado por ser o mais potente da história quando estiver operacional, foi preparado para decolar do Complexo do Lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy na Flórida há duas semanas.

O teste começa às 17h locais, com uma "chamada às estações", quando os integrantes da equipe de controle de lançamento chegam às suas salas de lançamento e iniciam uma contagem regressiva de mais de 45 horas.

Com o foguete SLS e a cápsula da tripulação Orion fixada na parte superior acesa, as equipes vão carregar 3,2 milhões de litros de combustível propulsor e seguirão com procedimentos como pausas na contagem regressiva e outras checagens.

Os motores RS-25 do foguete já foram testados antes e não serão ligados. A equipe vai parar a contagem regressiva dez segundos antes do lançamento para simular um "scrub", quando o lançamento é abortado devido a problemas técnicos ou meteorológicos.

O combustível será retirado e dias depois o SLS e a Orion vão voltar ao edifício de montagem para avaliações sobre como tudo saiu.

Os registros dos testes serão publicados no blog da Nasa para a missão Artemis, mas a agência não divulgará o áudio interno ao vivo do teste, como fez no passado com as missões do ônibus espacial.

Whitmeyer explicou que isso se deve a que certas informações-chave, incluindo as sequências de tempo, poderiam ajudar outros países que querem desenvolver mísseis de longo alcance.

"Somos muito, muito sensíveis aos veículos de lançamento criogênicos deste tamanho e capacidade, são muitos similares às capacidades de tipo balístico nas quais nossos países estão muito interessados", disse, embora tenha acrescentado que a agência poderia reavaliar sua posição no futuro.

