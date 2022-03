O registro de uma vaca invadindo lojas da cidade de Paritins, no Amazonas, município do Amazonas, repercutiu nas redes sociais nesta terça, 8. O animal fugiu de uma balsa que estava em direção a um matadouro e os vídeos foram gravador por moradores da região. As informações são do portal UOL.

O vídeo mostra o momento no qual a vaca sai da frente de um posto de gasolina e corre na direção de um estabelecimento comercial. O animal, pesando aproximadamente 170 kg, invade a loja e corre sem direção, no que os funcionários e um cachorro saem correndo tentando fugir do bicho.

Sobre o assunto Cachorro doador de sangue se aposenta após salvar mais de 80 cães doentes

Menino com síndrome do cabelo impenteável faz sucesso e viraliza nas redes sociais

GO: mulher encontra sucuri com 6 metros em estrada; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lidyane Mororó, a dona da loja, contou que a vaca chegou a quebrar uma cerca de madeira durante a fuga. "Levou tudo pela frente. Foi por pouco mesmo, foi Deus mesmo. Quando a gente conseguiu fugir, ela já estava em cima", disse a empresária em entrevista ao portal. "Só deu tempo de ouvir: 'Lá vem o boi'. A força dele era muito grande, arrebentou até uma parede. Na hora do sufoco, era um empurrando o outro, então até machuquei o pulso, mas não foi nada grave".

Entretanto, o animal conseguiu ser capturado, foi dopado e depois transportado para o matadouro do município, onde está presa em um curral. Não conseguindo concretizar sua fuga, a vaca deve ser abatida nos próximos dias, segundo informações do portal G1.

Vídeo: veja vaca fugindo do matadouro e invadindo lojas

Vaca foge de abate e invade lojas no Amazonas; veja vídeo: https://t.co/NrYMCkIxv2 pic.twitter.com/AcC7hGxtwe — O POVO (@opovo) March 9, 2022

Tags