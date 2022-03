Menino com síndrome do cabelo impenteável faz sucesso e viraliza nas redes sociais

O menino Locklan Samples viralizou e tem feito sucesso nas redes sociais. Acontece que a criança de um ano e quatro meses possui uma síndrome rara que impossibilita seus cabelos serem penteados, problema de saúde que afeta apenas 100 pessoas em todo o mundo. As imagens do garoto são compartilhadas em um perfil no Instagram, monitorado pelos pais.

Em entrevista à revista People, a mãe de Locklan, Katelyn Samples, disse que observou algo incomum depois que o garoto nasceu com cabelos escuros e passou apresentar fios claros e arrepiados. "Nós sabíamos que era diferente, mas não exatamente como. E então continuou crescendo e crescendo", afirmou a matriarca.

A mulher revelou que aos seis meses de idade, os cabelos do garoto mal podiam ser molhados. Ela também observou que existiam três tipos diferentes de cabelo em Locklan. "O fio de cabelo tem uma forma de triângulo e é torcido. Cada um dos fios tem esse formato", pontuou.

Entretanto, o alerta da causa veio por meio de uma mensagem no Instagram, que indagou se Locklan não era portador da síndrome dos cabelos impenteáveis. Este fato fez a família levar a criança ao médico e descobrir o diagnóstico positivo.

Katelyn chegou a perguntar a sua mãe se ela possuia o mesmo diagnóstico quando era pequena, uma vez que a possível causa da síndrome seja hereditária. No entando, a resposta foi negativa.

Já com o diagnóstico em mãos, os país de Locklan passaram a expor a rotina do menino nas redes sociais, onde o perfil oficial dele possui mais de 28 mil seguidores. E a grande maioria das interações na plataforma são amorosos.

Ketelyn acredita que as fotos do filho causam sensações de empatia e fofura naqueles que as veem. Além disso, a mãe contou que outros pais de crianças igualmente portadoras da síndome agradeceram por compartilhar a história. Mas alguns comentários também destoam e causam sensação de tristeza.

Sobre a síndrome

Não se sabe o motivo que faz pessoas apresentarem a causa, entretanto - com base nos estudos apresentados até o momento - a maior parte dos portadores são caucasianos e possuem cabelos loiros.

Alguns afetados desenvolvem a síndrome devido uma herança autossômica dominante, podendo aparecer em todas as gerações de uma família. Entretanto, elas também podem desenver a Síndrome do Cabelo Impenteável de maneira esporádica.

Em entrevista ao portal Uol, o presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, Adriano Almeida, informou que qualquer pessoa pode vir a desenvolver a síndrome, sendo mais comum entre crianças e adolescentes. Ele também afirma que os sintomas podem apresentar melhora com o passar dos anos. A melhor forma de tratamento - ainda que tenha pouca efetividade - é com o uso de suplementos com biotina. O uso de hidratantes capilares e condionadores também ajuda.

