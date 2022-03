Mulher desmaia após ficar com vibrador preso na vagina

Uma norte-americana revelou que foi hospitalizada em estado grave após o uso de um brinquedo sexual em sua potência máxima que a levou ao desmaio. A mulher, que é oficial do Exército, explicou em vídeo nas redes sociais que resolveu comprar um vibrador para melhorar sua vida sexual e sua relação com o próprio corpo. As informações são do portal UOL.

Quando o usou, a tiktoker se sentiu satisfeita e passou a configurá-lo para melhorar seu desempenho e, segundo seu relato, passou também a tentar inseri-lo na vagina. O modelo escolhido pela mulher foi o sugador, objeto que funciona através da estimulação clitoriana. "O brinquedo tem 10 configurações diferentes. Então um dia eu decidi experimentar todas as suas funções rapidamente", contou, em um vídeo no TikTok.

Segundo o relato da americana, os níveis um e dois do brinquedo estavam suficientes, mas veio a vontade de experimentar novas sensações. "Eu aumentei a velocidade para o nível seis, que é uma vibração diferente com pequenas sucções", descreveu. "Estava eufórica com aquele brinquedo, mas de repente percebo que não consigo tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum, a ventosa não estava se movendo. Eu não consegui me levantar porque meu corpo está tão fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei. Aquilo quase me matou", lamentou.

Quando recuperou a consciência, a militar já estava em uma cama de hospital. Devido ao acidente, ela precisou ser temporariamente afastada de suas funções nas Forças Armadas. Após voltar para o alojamento, a americana se desfez do vibrador. "Quando voltei, joguei aquilo fora", comentou. Veja abaixo o vídeo no qual a americana relata sua experiência com o vibrador:

