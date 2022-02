Noivo cancela casamento, foge com moto da companheira e deixa dívida de R$ 40 mil

Katia Katerine Lourencio de Lima, de 26 anos, prestou queixa na polícia após o noivo cancelar o casamento, dar calote na sogra, sumir com a moto dela e deixar uma dívida que chega a quase R$ 40 mil. O caso ocorreu em Votorantim, São Paulo.

A jovem contou que já estava com o casamento marcado para a quarta-feira, 2, mas foi abandonada na semana passada e ainda ficou com algumas dívidas que o homem fez.

"Ele simplesmente foi embora, sem falar aonde estava minha moto e falando que ia pra Minas Gerais onde o pai dele mora. Mas ele acabou nem indo. Estou me sentindo enganada, principalmente, e triste porque eu tinha planejado toda uma vida com ele", contou a portal G1.

O casal, que tinha uma amiga em comum, se conheceu ano passado. Em julho de 2021 eles começaram a namorar. Kátia chegou a mudar de emprego para atuar com o ex-noivo na área financeira.

As dívidas começaram a aparecer por volta de novembro, após ficarem noivos. O rapaz sugeriu que eles comprassem móveis no cartão de Kátia para a casa futura. Ele tinha acesso aos dados dela.

A jovem então descobriu, depois, que ele havia usado o limite do cartão, porém, não havia pago as dívidas. A sogra resolveu emprestar dinheiro para que o jovem pudesse pagar a fatura. Mas, em janeiro, foi constatado que nada estava pago.

Um boletim de ocorrência foi registrado contra o rapaz por apropriação indébita. Kátia contou que sua dívida chega a quase R$ 40 mil. Isso porque, além do dinheiro da sogra e as dívidas nos cartões, ele sumiu com a moto dela e um computador.

"Até o momento que meu nome estava sujo por causa dos cartões eu tava perdoando, mas depois da moto eu surtei", disse ao G1.

