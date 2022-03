Região da Itália oferece 2 mil euros para noivos se casarem no local; saiba como funciona

Para os casais que planejam juntar as escovas de dentes e têm o sonho de casar no exterior, essa é a oportunidade perfeita. A região de Lácio, onde fica a capital da Itália, Roma, está promovendo as uniões matrimoniais através de um crédito de dois mil euros para cada casal gastar em sua cerimônia.

A ideia faz parte do projeto "Nel Lazio com amore" (em livre tradução, No Lácio com amor), um fundo no valor de 10 milhões de euros criado para movimentar a indústria de casamentos na Itália, abalada com a pandemia de covid-19 durante dois anos.

Segundo informações do O Globo, o valor máximo para uso de cada casal é de dois mil euros, que funciona como um reembolso de gastos em até cinco serviços relacionados ao evento. Os cônjuges que planejam aderir ao projeto precisam por sua vez contratar apenas estabelecimentos e profissionais locais.

O dinheiro restituído pode vir a partir dos seguintes negócios contratados: aluguel de espaço e automóveis, buffet, decoração, fotografia, trajes, alianças e até mesmo a viagem de lua de mel.

Estão aptos para concorrer a este fundo casais italianos ou estrangeiros que se casem na região de Lácio entre os dias 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2022.

A região é bastante conhecida por ser o centro da indústria de casamentos no país, mas teve o mercado abalado com as restrições impostas pela pandemia em 2020 e 2021.

Em média, 15 mil casamentos eram realizados em Lácio, número que caiu consideravelmente para 9 mil e tenta ser recuperado com o projeto.

As inscrições já para os futuros casados já estão abertas. Acesse o site oficial aqui para se inscrever.

