Nos EUA, cachorro salva criança que estava com falta de ar

Uma bebê que estava com dificuldades para respirar foi salva pelo cachorro de sua família, um boston terrier de dois anos chamado Henry. O cão acordou os pais da criança, Kelly Andrew e Jeff Dowling, em uma madrugada para avisar que a bebê estava com falta de ar. As informações são do portal Metrópolis.

A família mora em Boston, capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos; e o casal tem três filhos. A bebê que quase morreu asfixiada estava um pouco resfriada nos últimos dias e, por causa disso, seus pais decidiram colocar Henry em um cômodo separado.

Contudo, Henry, que percebeu a situação da criança, corria e batia a cabeça contra a porta do quarto.

Logo após o ocorrido, os pais levaram a bebê ao hospital mais próximo. O diagnóstico foi resfriado, mas a dificuldade de respirar se aproximava à asfixia. A criança recebeu uma inalação para desobstruir as vias aéreas e, horas depois, recebeu alta.

Nas redes sociais, Kelly Andrew publicou: “Ontem à noite, o cachorro de casa invadiu o berçário várias vezes. Ela está doente e eu já estava ficando farta do peludo. Então, vi que o bebê tinha parado de respirar. Corremos para o hospital, onde passamos o restante da madrugada. E pensar que eu estava irritada com Henry… Nós não merecemos os cães”.

