Menino da Cidade de Deus vira modelo após foto em portão de ONG viralizar

Davi Gonçalves Augusto da Rocha Brito, de 11 anos de idade, chamou atenção nas redes sociais após ter fotos de seu rosto divulgadas por uma ONG da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com expressões faciais marcantes e olhos esverdeados, o garoto de família humilde recebeu uma proposta que pode mudar sua vida e lhe garantir um futuro melhor - o ingresso na carreira de modelo. Nessa terça-feira, 15, ele passou a integrar o time infantil de uma das maiores agências do país, a 40º Models. As informações são do portal G1.

O responsável pelas fotografias, André Melo, presidente da ONG Nóiz, que tem ações voltadas para áreas de saúde, educação e cidadania da comunidade, contou que o retrato do garoto foi feito durante uma confraternização de fim de ano na entidade. "Ele apareceu na porta. Eu estava muito próximo do portão e vi o olho dele. Chamou muito a atenção a expressão. Quando eu abri, eu vi aquilo e fiz um clique”, disse.

Melo postou a foto no Instagram da ONG. Pouco tempo depois a publicação viralizou, e uma proposta de ensaio fotográfico surgiu. Wallace Lima, fotógrafo profissional que já havia trabalhado com a Nóiz, se ofereceu para produzir um book de fotos do garoto. As novas imagens novamente repercutiram na web, e renderam a primeira oportunidade de emprego a Davi, dessa vez como modelo para uma marca de roupas infantis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O menino da Cidade de Deus e a garota afegã da National Geographic

Menino da Cidade de Deus foi comparado com Sharbat Gula (Foto: Reprodução/National Geographic/AFP)



Sérgio Mattos, dono da agência 40° Models, afirmou que a beleza de Davi é "estonteante" e que o seu olhar remete ao da criança afegã Sharbat Gula, que foi capa da revista National Geographic. "Ele tem um estilo legal. Dá para ver que é um menino simples, com uma história difícil. Ainda é tímido. Ele ganhou uma bolsa para se preparar para fazer fotos e desfilar”, afirmou Sérgio, que já trabalhou com grandes nomes do mercado da moda, como Cauã Reymond e Gisele Bündchen.

Menino da Cidade de Deus que virou modelo tem passado marcado por perda do pai

Apesar de marcante e encantador, o olhar de Davi carrega a dor de uma perda. Segundo Taiane, mãe do garoto, os olhos do modelo mirim são herança genética de seu ex-marido, morto por uma facção criminosa que controlava a região de Jesuítas, sub-bairro de Santa Cruz, também na Zona Oeste, região que residiam na época da tragédia.

Sobre o assunto Rapunzel da vida real: grisalha aos 30, mulher com cabelo de 1,5 metro faz sucesso na internet

Vídeo: Homem de 97 anos viraliza após dar salto em piscina no Rio Grande do Sul

Veja as imagens vencedoras do prêmio de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

Ainda de acordo com a mulher, o pai do garoto era viciado em drogas e quando foi assassinato acabou deixando ela e seus três filhos desamparados, já que os criminosos se apossaram do imóvel em que eles moravam. “Mataram, tomaram o apartamento e tudo o tínhamos comprado”, contou.

Veja sessão de fotos do menino da Cidade de Deus:

Tags