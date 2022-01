Rapunzel da vida real: grisalha aos 30, mulher com cabelo de 1,5 metro faz sucesso na internet

Uma mulher da Hungria está sendo chamada de "Rapunzel da vida real" após deixar de cortar os cabelos aos 14 anos e exibir suas longas madeixas platinadas. Anna Shepherd, de 30 anos, já foi vítima de bullying durante a sua adolescência depois que seus primeiros fios brancos começaram a surgir. Hoje ela exibe seu cabelo de 1,5 metro em posts no Instagram e já tem 18 mil seguidores na rede social.

A 'Rapunzel da vida real' começou a notar o aparecimento de seus cabelos grisalhos quando tinha apenas 13 anos. Por conta disso, seus colegas de escola a chamavam de Cruella, em referencia ao filme "101 Dálmatas", onde a personagem tinha o cabelo branco, contou ao site NewsDog Media.

Sobre o assunto Vídeo: Cabeleireiro é denunciado por cuspir no cabelo de voluntária durante evento

Vídeo: Cidade argentina registra invasão de besouros em meio a onda de calor

Raríssimo polvo-véu é filmado por bióloga na Austrália; veja vídeo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu implorei à minha mãe para me deixar pintar meu cabelo quando comecei a ficar grisalha. Eu estava tão triste e preocupada que pareceria velha", disse a mulher em um de seus vídeos no Instagram.

Ela fala que com o tempo aprendeu a gostar do cabelo grisalho e que ele se tornou uma extensão dela mesmo. A partir daí, ela não voltou mais ao cabeleireiro. "Se eu precisar, peço à minha mãe para me aparar, mas isso é apenas uma vez em alguns anos”, explicou Shepherd que só lava o cabelo uma vez por mês.



Depois do bullying que sofreu, a húngara ressaltou que sua confiança ajudou várias mulheres a também deixar seu cabelo na cor natural e amá-lo. "Sinto-me honrada quando as mulheres me escrevem dizendo que encontraram a coragem de ficar grisalhas por minha causa. Enche meu coração de felicidade", relatou ao site americano.