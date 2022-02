Mãe interage diariamente no Twitter do filho que morreu e comove web

Assunção Fernandes, de 69 anos, passou a interagir diariamente com mensagens no Twitter do filho que morreu em 2019. Ele programou as publicações antes de morrer

A professora aposentada Assunção Fernandes, de 69 anos, passou a interagir diariamente com mensagens no Twitter do filho que morreu em 2019. "Meu filho, meu amor. Não consigo ir dormir sem te dizer que o teu irmão já chegou. Estão bem. Queria tanto saber se tu estavas bem. Amo-vos tanto meus filhos", é um exemplo do que ela escreve. Cada mensagem é publicada no mesmo dia de uma publicação já programada por Pedro antes de morrer. As informações são do g1.

A história ganhou repercussão na quinta-feira, 10, depois de um post sobre o caso ter mais de 13 mil curtidas e 500 compartilhamentos no Twitter. Apesar da família ser de Portugal, a comoção foi grande também entre usuários do Brasil. "Fico feliz em saber que há tanta gente solidária e que ainda podemos acreditar no amor", escreveu Assunção em sua conta.

Pedro Gama era funcionário público em Braga, Portugal, amava viajar e ensinava a mãe a mexer em diferentes tecnologias, incluindo o Twitter. Ele morreu aos 43 anos, em decorrência de um câncer de cólon (na parte do intestino grosso).

Os tuítes que a mãe comenta foram programados pelo seu filho

Depois que a doença se agravou, Pedro recorreu a um bot (robô) para programar diariamente a publicação de emojis no seu Twitter. O perfil dele permanece compartilhando publicações diárias com emojis de teleféricos.

Meu Filho Meu Amor

Em vida foste tão discreto no bem que praticavas

O destino, quase três anos depois de partires, fez com que o teu Amor, o nosso Amor fosse conhecido por tanta a gente. Só desejo o que tu desejavas. Que as fronteiras não impeçam o Amor

Amo- vos tanto meus Filhos — Assunção Fernandes (@saogama) February 14, 2022

A escolha das figuras para essas publicações pode ser explicada por um post em novembro de 2018. Pedro fez uma publicação com esses emojis para lamentar após um perfil mencionar que eram os menos usados na rede social. "Os emojis menos utilizados não podem ser meios de transporte! Lute pelo que é certo", escreveu Pedro.

Assunção viu as publicações programadas no perfil do filho como uma forma de "desabafar" e começou a interagir compartilhando as novidades e detalhes sobre o cotidiano da família como se estivesse conversando com Pedro.

"Para atenuar a minha dor, e não podendo falar nele em casa por causa do meu marido, aproveitei a página dele do Twitter onde ele tinha um tuíte automático", explicou Conceição em um post na rede social.

