Ivan Reitman, diretor de 'Os Caça-Fantasmas', morre aos 75 anos

Ivan Reitman, o aclamado produtor e diretor de comédias como "Os Caça-Fantasmas" e "Clube dos Cafajestes", que influenciaram uma geração de cinéfilos, morreu aos 75 anos.

A Sony Pictures prestou homenagem a um "grande talento e um homem ainda melhor".

"Esta noite, a senhora com a tocha chora, assim como todos nós na Columbia e os amantes de cinema ao redor do mundo. Ivan Reitman era uma parte inseparável do legado deste estúdio, mas mais do que isso, ele era um amigo", afirmou o CEO da Sony Pictures, Tom Rothman, em um comunicado postado na conta do estúdio no Twitter.

A notícia provocou uma onda de manifestações, incluindo as estrelas de "Os Caça-Fantasmas" (1984), uma das comédias mais populares da história do cinema.

"Estou profundamente triste com a perda de Ivan Reitman. Realmente um grande homem e cineasta que tive a honra e o privilégio de conhecer e trabalhar. Minhas mais profundas condolências a Jason e toda a família", tuitou o ator Ernie Hudson, que interpretou o caça-fantasma Winston Zeddemore no filme original e na sequência de 1989, e que fez uma participação especial no remake de 2016.

Ele fez referência ao filho de Reitman, Jason, também diretor de cinema, de filmes como "Amor Sem Escalas", "Juno" e "Ghostbusters: Mais Além".

"Estou em choque absoluto", tuitou Paul Feig, que dirigiu a versão de 2016 com um elenco feminino de Caça-Fantasmas.

"Tive a honra de trabalhar tão perto com Ivan e sempre foi uma experiência de aprendizado. Ele dirigiu algumas das minhas comédias favoritas de todos os tempos. Todos nós na comédia devemos muito a ele. Obrigado por tudo, Ivan. De verdade", escreveu.

"Ivan Reitman era da velha guarda no melhor sentido, e gentil. Eu amei trabalhar com ele. É triste que tenha partido, me faz sentir mais velha e como se meus filmes de infância estivessem mais distantes do que nunca. RIP", tuitou a atriz Mindy Kaling.

Em sua carreira de décadas, Reitman produziu e dirigiu filmes que ajudaram a consolidar o talento de estrelas da comédia como Bill Murray, que além de "Os Caça-Fantasmas" também protagonizou os sucessos de Reitman "Almôndegas" e "Recrutas da Pesada".

Reitman produziu ainda o sucesso de bilheteria "Clube dos Cafajestes" (1978), que se tornou uma das representações mais queridas e caóticas do sistema de fraternidades e irmandades nas universidades dos Estados Unidos.

Mas foi "Os Caça-Fantasmas" que o elevou a uma dinastia de Hollywood, com a história de quatro homens que enfrentam monstros de marshmallow e espíritos verdes viscosos (chamado no Brasil de Geleia) em uma tentativa de salvar Nova York de uma invasão sobrenatural, que gerou décadas de sequências e novas versões.

Os trajes icônicos usados pelos quatro astros do filme continuam sendo uma da fantasias mais populares e reconhecidas de Halloween.

Reitman nasceu em Komarno, no que atualmente é a Eslováquia, em 27 de outubro de 1946. Seus pais judeus sobrevieram aos nazistas, mas quatro anos depois de seu nascimento fugiram da Tchecoslováquia para escapar do comunismo. Eles estabeleceram residência em Toronto.

Ele deixa o filho Jason e as filhas Catherine e Caroline.

