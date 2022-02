Vídeo: Homem vestido com uniforme de gari realiza assalto em Fortaleza

Conforme mostram as imagens obtidas pela reportagem, dois ladrões abordam os homens que estavam próximos a um estabelecimento comercial

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) para apurar o roubo contra dois homens em um estabelecimento comercial, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Um dos ladrões estava vestido com uniforme de gari, conforme imagens obtidas pelo O POVO.

O assalto foi realizado no entorno de uma loja de veículos, na última sexta-feira, 4. Veja o vídeo da ação criminosa:

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, unidade que cobre crimes na região. A delegacia já está em posse de imagens de câmeras de segurança, que auxiliam os trabalhos policiais.

A PC-CE destaca a importância do registro do Boletim de Ocorrência, que pode ser feito presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica em qualquer hora do dia ou da noite.

