Ano Novo Lunar e signo: saiba qual é o seu horóscopo chinês

Ano Novo Lunar: mês de fevereiro de 2022 marca o início do ano do Tigre, um dos 12 signos do horóscopo chinês. Confira qual é seu signo e as suas características

Diferente do horóscopo ocidental, em que cada signo representa um mês do ano, o calendário astrológico chinês é composto por um ciclo anual medido de acordo com o calendário lunar chinês, que começa na primeira Lua Nova do ano. Sendo assim, cada um dos doze animais do zodíaco chinês - Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Javali - representam um ciclo que se repete a cada 12 anos.



A data do Ano Novo Chinês não é fixa, ou seja, muda anualmente, isso porque a astrologia oriental chinesa considera tanto os movimentos do Sol quanto os da Lua para suas análises. Neste ano, duas datas marcam o início do ano do Tigre: 1º de fevereiro, pelo calendário lunar, usado nas comemorações populares da China. E 3 de fevereiro, pelo calendário solar, usado como referência no Feng Shui e na Astrologia Chinesa.



Ano Novo Lunar e signo: por que a relação com os animais?

Doze animais representam os anos na cultura chinesa: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Javali. Essa relação com animais tem origem no budismo, cuja mitologia conta que Buda decidiu realizar uma festa e convidou todos os animais da floresta, porém apenas 12 apareceram para a reunião. E como recompensa, os animais foram homenageados conforme sua ordem de chegada. Dessa forma, no calendário chinês, a cada ano um animal representa todos os nascidos naquele período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto China suspende a importação de frango de dois frigoríficos brasileiros

Ano novo chinês: por que a China comemora a data em fevereiro?

Argentina e China assinam contrato para construir usina nuclear

Ano Novo Lunar: saiba qual é o seu signo no horóscopo chinês

Rato

O rato é primeiro animal do ciclo e representa a esperteza, já que é curioso e hábil para enfrentar desafios e dificuldades que surgem no caminho.

São desse signo os nascidos em:

31/01/1900 a 18/02/1901

18/02/1912 a 05/02/1913

05/02/1924 a 24/01/1925

24/01/1936 a 10/02/1937

10/02/1948 a 28/01/1949

28/01/1960 a 14/02/1961

15/02/1972 a 02/02/1973

02/02/1984 a 19/02/1985

19/02/1996 a 06/02/1997

07/02/2008 a 25/01/2009

25/01/2020 a 11/02/2021

Búfalo

O búfalo é o segundo animal do ciclo e simboliza a paciência, a confiabilidade e bom senso. Geralmente é conservador, e busca naturalmente ser independente, tem facilidade em aceitar os outros pelo que são.

São desse signo os nascidos em:

19/02/1901 a 07/02/1902

06/02/1913 a 25/01/1914

25/01/1925 a 12/02/1926

11/02/1937 a 30/01/1938

29/01/1949 a 16/02/1950

15/02/1961 a 04/02/1962

03/02/1973 a 22/01/1974

20/02/1985 a 08/02/1986

07/02/1997 a 27/01/1998

26/01/2009 a 13/02/2010

12/02/2021 a 31/01/2022

Tigre

O tigre é o terceiro animal do ciclo e representa a ambição, agilidade, intensidade e coragem. Seu vigor é estimulante e ainda é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa.

São desse signo os nascidos em:

08/02/1902 a 28/02/1903

26/01/1914 a 13/02/1915

13/02/1926 a 01/02/1927

31/01/1938 a 18/02/1939

17/02/1950 a 05/02/1951

05/02/1962 a 24/01/1963

23/01/1974 a 10/02/1975

09/02/1986 a 28/01/1987

28/01/1998 a 15/02/1999

14/02/2010 a 02/02/2011

01/02/2022 a 21/01/2023

Coelho

O coelho é o quarto animal do ciclo e simboliza a gentileza, sensibilidade, sorte e popularidade, e é considerado um dos mais afortunados do Horóscopo Chinês, devido a sua conduta e modo de ação.

São desse signo os nascidos em:

29/01/1903 a 15/02/1904

14/02/1915 a 02/02/1916

02/02/1927 a 22/01/1928

19/02/1939 a 07/02/1940

06/02/1951 a 26/01/1952

25/01/1963 a 12/02/1964

11/02/1975 a 30/01/1976

29/01/1987 a 16/02/1988

16/02/1999 a 04/02/2000

03/02/2011 a 22/01/2012

22/01/2023 a 09/02/2024

Dragão

O dragão é o quinto animal do ciclo e representa sabedoria, poder, energia e carisma. Ele tem muita vitalidade, e uma forma de viver mais extravagante.

São desse signo os nascidos em:

16/02/1904 a 03/02/1905

03/02/1916 a 22/01/1917

23/01/1928 a 09/02/1929

08/02/1940 a 26/01/1941

27/01/1952 a 13/02/1953

13/02/1964 a 01/02/1965

31/01/1976 a 17/02/1977

17/02/1988 a 05/02/1989

05/02/2000 a 24/01/2001

23/01/2012 a 09/02/2013

10/02/2024 a 28/01/2025

Serpente

A serpente é o sexto animal do ciclo e simboliza a análise, ciúmes, generosidade e inteligência. Com sua astúcia, o nativo de Serpente é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata, e conserva sua presença de espírito.

São desse signo os nascidos em:

04/02/1905 a 24/01/1906

23/01/1917 a 10/02/1918

10/02/1929 a 29/01/1930

27/01/1941 a 14/02/1942

14/02/1953 a 02/02/1954

02/02/1965 a 20/01/1966

18/02/1977 a 06/02/1978

06/02/1989 a 26/01/1990

25/01/2001 a 11/02/2002

10/02/2013 a 30/01/2014

Cavalo

O cavalo é o sétimo animal do ciclo e representa o espírito aventureiro, a impaciência, popularidade e atração. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas suas escolhas e pela sua autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações.

São desse signo os nascidos em:

25/01/1906 a 12/02/1907

11/02/1918 a 31/01/1919

30/01/1930 a 16/02/1931

15/02/1942 a 04/02/1943

03/02/1954 a 23/01/1955

21/01/1966 a 08/02/1967

07/02/1978 a 27/01/1979

27/01/1990 a 14/02/1991

12/02/2002 a 31/01/2003

31/01/2014 a 18/02/2015



Cabra

A cabra é o oitavo animal do ciclo e simboliza a criatividade, integridade, simpatia e timidez. Consegue o que quer sem recorrer à força.

São desse signo os nascidos em:

13/02/1907 a 01/02/1908

01/02/1919 a 19/02/1920

17/02/1931 a 05/02/1932

05/02/1943 a 24/01/1944

24/01/1955 a 11/02/1956

09/02/1967 a 29/01/1968

28/01/1979 a 15/02/1980

15/02/1991 a 03/02/1992

01/02/2003 a 21/01/2004

19/02/2015 a 07/02/2016

Macaco

O macaco é o nono animal do ciclo e representa o otimismo e a criatividade. Tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta, e sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural.

São desse signo os nascidos em:

02/02/1908 a 21/01/1909

20/02/1920 a 07/01/1921

06/02/1932 a 25/01/1933

25/01/1944 a 12/02/1945

12/02/1956 a 30/01/1957

30/01/1968 a 16/02/1969

16/02/1980 a 04/02/1981

04/02/1992 a 22/01/1993

22/01/2004 a 08/02/2005

08/02/2016 a 27/01/2017

Cão

O cão é o décimo animal do ciclo e simboliza a lealdade, honestidade e sensibilidade. Pode ser compreensivo na maioria das vezes.

São desse signo os nascidos em:

10/02/1910 a 29/01/1911

28/01/1922 a 15/02/1923

15/02/1934 a 03/02/1935

02/02/1946 a 21/01/1947

18/02/1958 a 07/02/1959

06/02/1970 a 26/01/1971

25/01/1982 a 12/02/1983

10/02/1994 a 30/01/1995

29/01/2006 a 17/02/2007

19/02/2018 a 04/02/2019

Galo

O galo é o décimo primeiro animal do ciclo e representa a honestidade, praticidade e orgulho. Pela sua altivez marcada em seu território, aparenta ser o herói impávido. Precisa se sentir seguro no seu domínio de território.

São desse signo os nascidos em:

22/01/1909 a 09/02/1910

08/02/1921 a 27/01/1922

26/01/1933 a 14/02/1934

13/02/1945 a 01/02/1946

31/01/1957 a 17/02/1958

17/02/1969 a 05/02/1970

05/02/1981 a 24/01/1982

23/01/1993 a 09/02/1994

09/02/2005 a 28/01/2006

28/01/2017 a 18/02/2018

Javali

O javali é o décimo segundo animal do zodíaco chinês, marcado pelo encerramento do ciclo. Símbolo de inteligência, sinceridade, perfeccionismo e nobreza. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. É dedicado em sua tarefa designada e cumpre até o fim.

São desse signo os nascidos em:

30/01/1911 a 17/02/1912

16/02/1923 a 04/02/1924

04/02/1935 a 23/01/1936

22/01/1947 a 09/02/1948

08/02/1959 a 27/01/1960

27/01/1971 a 14/02/1972

13/02/1983 a 01/02/1984

31/01/1995 a 18/02/1996

18/02/2007 a 06/02/2008

05/02/2019 a 24/01/2020

Tags