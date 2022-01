Buenos Aires e periferia têm 700.000 usuários sem luz por onda de calor

O abastecimento de energia de cerca de 700.000 usuários foi interrompido nesta terça-feira (11) na região metropolitana de Buenos Aires e sua periferia, devido a falhas técnicas, em um dia sufocante com temperaturas acima dos 40 graus Celsius em pleno verão austral, informaram fontes oficiais.

Moradias, lojas, indústrias e escritórios administrativos foram afetados por interrupções "em linhas de alta tensão" e "em máquinas da Central Puerto (geração de energia)", destacou em um informe a Entidade Reguladora de Eletricidade (ENRE).

"Estas falhas produziram um corte de aproximadamente 1.800 MW. Estima-se que cerca de 700.000 usuários e usuárias estão afetados pelo evento. Neste momento, a Central Puerto está fazendo as tarefas de aceleração a fim de iniciar a normalização do abastecimento", informou o ENRE em seu boletim vespertino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A página do Serviço Meteorológico Nacional destacou no meio da tarde que a temperatura foi de 41,5 graus centígrados, uma das mais elevadas do século. Na Região Metropolitana vivem ou trabalham cerca de 15 milhões de pessoas em um país com 45 milhões de habitantes.

As duas empresas concessionárias do serviço elétrico em Buenos Aires e seus conglomerados urbanos vizinhos reportaram falhas técnicas.

A normalização do abastecimento de energia era gradativa na região. O indicador mais alto da demanda foi registrado às 13h00 (mesma hora em Brasília), com 9.800 MW.

Os prognósticos meteorológicos oficiais antecipam temperaturas similares até o domingo, quando se prevê um alívio.

dm/dl/mvv

Tags