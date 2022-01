Onda de calor deve atingir o Rio Grande do Sul nesta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou hoje (10) que o Rio Grande do Sul deve ter temperaturas mais altas nesta semana.

Segundo o Inmet, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a temperatura deve chegar a 42º C na quarta e na quinta-feira (12 e 13). Em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul, a previsão é que a temperatura passe de 40º C. Pelotas, no sul do estado, pode registrar máxima de 39º C no fim da semana.



Ainda conforme o Inmet, a capital, Porto Alegre, deve registrar temperatura de 38º C na sexta-feira (14). A mesma temperatura é esperada para Santa Maria, município da região central do Rio Grande do Sul.

